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Антон Смольский завоевал второе золото на Кубке сильнейших по биатлону

16 февраля 2025 13:35
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Белорусские биатлонисты продолжают демонстрировать достойные результаты на Кубке сильнейших. Во второй соревновательный день наши спортсмены вновь не остались без пьедестала, добавив в копилку еще три награды: золото, серебро и бронзу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Смольский завоевал второе золото на Кубке сильнейших по биатлону-2

Свой лидерский статус 16 февраля подтвердил один из главных фаворитов турнира – Антон Смольский. В этот раз ему не было равных в гонке преследования. Белорус убежал на дистанцию под первым номером с преимуществом в почти 50 секунд. И на протяжении всей гонки Антон был практически безупречен, подвел лишь один промах на стрельбе. Однако это не помешало белорусу пересечь финишную черту первым – с флагом нашей страны в руках. В этой же программе бронзовая награда досталась еще одному белорусу – Степану Данилову.

Антон Смольский завоевал второе золото на Кубке сильнейших по биатлону-4

Антон Смольский, двукратный чемпион Кубка сильнейших:
Удержаться на вершине намного тяжелее, чем туда забраться, поэтому акцентировал внимание именно на качестве работы своей. И воспользовался тем, что у меня было преимущество. Не торопился на огневых рубежах, старался работать качественно.

Антон Смольский завоевал второе золото на Кубке сильнейших по биатлону-6

А вот второе серебро в команду нашей страны вновь принесла Динара Смольская. В гонку отечественная спортсменка уходила под вторым номером, через 6 секунд после Наталии Шевченко. Половину дистанции девушки провели в равной борьбе, у обоих по две ошибки на стрельбище. Однако быстрее все же оказалась россиянка.

Всего за два состязательных дня в копилке белорусов уже шесть наград. Два золота, столько же серебра и бронзы. Кубок сильнейшего продлится до 23 февраля. Следующий старт спортсменов ожидает 18 февраля. Там сильнейшего определят в масс-стартах.

# Антон Смольский # Динара Смольская # Биатлон

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