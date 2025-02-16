Антон Смольский завоевал второе золото на Кубке сильнейших по биатлону
Белорусские биатлонисты продолжают демонстрировать достойные результаты на Кубке сильнейших. Во второй соревновательный день наши спортсмены вновь не остались без пьедестала, добавив в копилку еще три награды: золото, серебро и бронзу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свой лидерский статус 16 февраля подтвердил один из главных фаворитов турнира – Антон Смольский. В этот раз ему не было равных в гонке преследования. Белорус убежал на дистанцию под первым номером с преимуществом в почти 50 секунд. И на протяжении всей гонки Антон был практически безупречен, подвел лишь один промах на стрельбе. Однако это не помешало белорусу пересечь финишную черту первым – с флагом нашей страны в руках. В этой же программе бронзовая награда досталась еще одному белорусу – Степану Данилову.
Антон Смольский, двукратный чемпион Кубка сильнейших:
Удержаться на вершине намного тяжелее, чем туда забраться, поэтому акцентировал внимание именно на качестве работы своей. И воспользовался тем, что у меня было преимущество. Не торопился на огневых рубежах, старался работать качественно.
А вот второе серебро в команду нашей страны вновь принесла Динара Смольская. В гонку отечественная спортсменка уходила под вторым номером, через 6 секунд после Наталии Шевченко. Половину дистанции девушки провели в равной борьбе, у обоих по две ошибки на стрельбище. Однако быстрее все же оказалась россиянка.
Всего за два состязательных дня в копилке белорусов уже шесть наград. Два золота, столько же серебра и бронзы. Кубок сильнейшего продлится до 23 февраля. Следующий старт спортсменов ожидает 18 февраля. Там сильнейшего определят в масс-стартах.