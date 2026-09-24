Новости по тегу #Динара Смольская

«В прошлом году была совсем иная форма на чемпионате Беларуси».
В заключительный день чемпионата Беларуси по летнему биатлону участники определили лучших в масс-старте.
Из квалификации в финал пробились пять белорусских спортсменок.
Первый соревновательный день домашнего Кубка Содружества по биатлону завершен. 23 января были разыграны награды в спринтерских гонках.
Динара Смольская стартовала под пятым номером – финишировала третей, но досадные два промаха не позволили белоруске претендовать на более высокие места.
Программу чемпионата Беларуси по летнему биатлону в Раубичах завершат гонки с массовым стартом.
Напоследок организаторы оставили самое интересное – гонку с массовым стартом. Спортсмены не останутся без поддержки.
Открыли соревновательную программу девушки, где весь пьедестал достался российским биатлонисткам.
После двух дней соревнований в копилке белорусов 6 наград – по 2 золота, серебра и бронзы.
Во второй соревновательный день наши спортсмены вновь не остались без пьедестала, добавив в копилку еще три награды: золото, серебро и бронзу.
Борьба за золото была до последней стрельбы. Смольская допустила промах последним же выстрелом. Наталия Шевченко этой ошибкой воспользовалась сполна и прибежала первой.
Белорусские биатлонисты успешно стартовали на главном турнире сезона Кубка сильнейших.
06 октября 2026 05:55
06 октября 2026 05:41
05 октября 2026 20:24
05 октября 2026 20:20
05 октября 2026 20:07
05 октября 2026 19:57
05 октября 2026 19:52
05 октября 2026 18:42