Прямой эфир

Новости по тегу #Динара Смольская

«Эти два дня дались тяжело». Динара Смольская честно высказалась о своей победе на чемпионате Беларуси
24 сентября 2026 20:20

«Эти два дня дались тяжело». Динара Смольская честно высказалась о своей победе на чемпионате Беларуси

Антон и Динара Смольские – чемпионы Беларуси по летнему биатлону
24 сентября 2026 19:00

Антон и Динара Смольские – чемпионы Беларуси по летнему биатлону

Динара Смольская финишировала 6-й в суперспринте на чемпионате России по биатлону
17 марта 2026 18:47

Динара Смольская финишировала 6-й в суперспринте на чемпионате России по биатлону

Антон Смольский выиграл бронзу на этапе Кубка Содружества в «Раубичах»
23 января 2026 14:48

Антон Смольский выиграл бронзу на этапе Кубка Содружества в «Раубичах»

Все сильнейшие – в «Раубичах»: как проходит четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону
23 января 2026 11:19

Все сильнейшие – в «Раубичах»: как проходит четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону

Супруги Смольские выиграли спринтерские гонки на ЧБ по летнему биатлону
23 сентября 2025 17:26

Супруги Смольские выиграли спринтерские гонки на ЧБ по летнему биатлону

На Кубке сильнейших по биатлону 23 февраля разыграют заключительные комплекты медалей
23 февраля 2025 09:15

На Кубке сильнейших по биатлону 23 февраля разыграют заключительные комплекты медалей

Большой биатлон вернулся в Раубичи. Результаты белорусов
18 февраля 2025 19:19

Большой биатлон вернулся в Раубичи. Результаты белорусов

Белорусские биатлонисты завоевали шесть медалей на Кубке сильнейших
16 февраля 2025 17:46

Белорусские биатлонисты завоевали шесть медалей на Кубке сильнейших

Антон Смольский завоевал второе золото на Кубке сильнейших по биатлону
16 февраля 2025 13:35

Антон Смольский завоевал второе золото на Кубке сильнейших по биатлону

Динара Смольская стала двукратным серебряным призёром Кубка сильнейших по биатлону
16 февраля 2025 11:03

Динара Смольская стала двукратным серебряным призёром Кубка сильнейших по биатлону

Михаил Дегтярёв в Раубичах: «Лучшая половина биатлона находится сегодня здесь»
15 февраля 2025 17:54

Михаил Дегтярёв в Раубичах: «Лучшая половина биатлона находится сегодня здесь»