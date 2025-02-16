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В Беларуси стартовал второй соревновательный день Кубка сильнейших по биатлону

16 февраля 2025 08:35
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В Беларуси стартовал второй соревновательный день Кубка сильнейших спортсменов по биатлону. Главный старт зимнего сезона, напомним, принимают «Раубичи». Накануне наша копилка пополнилась тремя наградами: золотом, серебром и бронзой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об атмосфере, которая царит в спорткомплексе, попрошу рассказать моего коллегу, Сергея Тулупова.

В Беларуси стартовал второй соревновательный день Кубка сильнейших по биатлону-2

Сергей Тулупов, корреспондент:
В «Раубичах» отличная биатлонная погода. Хотелось бы, наверное, чуть-чуть меньший минус, а термометр показывает -13. Тем не менее все к старту готово. Гонка состоится, даже несмотря на такую погоду. Ветра практически нет, значит, что сегодня на первое место выйдет идеально точная стрельба.

Подробности в видео.

В Беларуси стартовал второй соревновательный день Кубка сильнейших по биатлону-4

16 февраля в расписании две контактные гонки – пасьюты. Первыми стартовали девушки. Динара Смольская отправилась на дистанцию второй. Отставание совсем невелико – чуть более 6 секунд. А учитывая 4 огневых рубежа, это не кажется нерешаемой задачей.

# Сергей Тулупов # Биатлон

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