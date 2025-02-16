В Беларуси стартовал второй соревновательный день Кубка сильнейших по биатлону

В Беларуси стартовал второй соревновательный день Кубка сильнейших спортсменов по биатлону. Главный старт зимнего сезона, напомним, принимают «Раубичи». Накануне наша копилка пополнилась тремя наградами: золотом, серебром и бронзой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об атмосфере, которая царит в спорткомплексе, попрошу рассказать моего коллегу, Сергея Тулупова.

Сергей Тулупов, корреспондент:

В «Раубичах» отличная биатлонная погода. Хотелось бы, наверное, чуть-чуть меньший минус, а термометр показывает -13. Тем не менее все к старту готово. Гонка состоится, даже несмотря на такую погоду. Ветра практически нет, значит, что сегодня на первое место выйдет идеально точная стрельба. Подробности в видео.