Динара Смольская стала двукратным серебряным призёром Кубка сильнейших по биатлону

Праздник большого биатлона. В «Раубичах», несмотря на холодную погоду, 16 февраля по-настоящему жарко: от стремительной гонки и эмоций болельщиков. Здесь более 70 лучших спортсменов из Беларуси и России борются за медали Кубка сильнейших, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девушки уже показали, на что способны, наша копилка пополнилась наградами.

А открыли соревновательную программу девушки. Динара Смольская стартовала второй. Отставание было минимальным, всего 6 секунд. И уже к первому рубежу Динара его съела. Борьба за золото была до последней стрельбы. Смольская допустила промах последним же выстрелом. Наталия Шевченко этой ошибкой воспользовалась сполна и прибежала первой. Смольская принесла Беларуси второе серебро.

Динара Смольская, двукратный серебряный призер Кубка сильнейших по биатлону:

Второе место – это тоже результат, и надо уметь проигрывать. Я понимаю, что соперница тоже сильная, и поэтому это, наверное, придаст мне больше какой-то спортивной злости перед предстоящими остальными гонками.

Вообще, биатлонный праздник в «Раубичах» ощущается во всем. Трибуны переполнены, зрители неистово поддерживают спортсменов вне зависимости от результата.

Будем болеть за наших, за белорусов. Настроение у нас отличное. Приехали сегодня, первый день. Будем болеть за наших, за чету Смольских. Будем ловить хорошее настроение, позитив.

Я за наших! За дружбу! Победит пусть сильнейший в справедливой борьбе!