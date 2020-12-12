Белорусские биатлонистки заняли 10 место в эстафете на этапе Кубка мира

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси заняла 10-е место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши стреляющие лыжницы заработали три штрафных круга и в итоговой классификации оказались ближе к концу. Не знали равных норвежки. Вторыми финишировали француженки, третьими – шведки.

Во втором виде соревновательной программы 12 декабря – мужской гонке преследования – участвовали трое белорусов. Но Антон Смольский, Сергей Бочарников и Роман Елетнов скоростью не впечатлили. Лучшим из наших стал Смольский – он 29-й. Выиграл дисциплину Кентен Фийон-Майе.

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