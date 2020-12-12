Виктор Бекша о победе «Шахтёра» над «Строителем»: мы здорово в атаке сыграли и в защите

«Горняки» с трудом взяли первый сет – 25:23, но развили успех во втором – 25:17. К чести хозяев руки они не опустили: находясь на волоске от фиаско, продолжили сопротивляться и смогли победить в третьей партии. Но дальше дело не пошло.

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:

Хорошо, что здорово сыграли в концовке. Третья партия неудачно для нас сложилась, но четвертая была за нами. Мы рады. В первую очередь, я думаю, что мы сегодня здорово в атаке сыграли и в защите. Много мячей мы доставали в защите, и контратака у нас была на уровне.