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Виктор Бекша о победе «Шахтёра» над «Строителем»: мы здорово в атаке сыграли и в защите

12 декабря 2020 19:51
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Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» выиграл Кубок Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финале чемпион страны нанес поражение извечному сопернику – столичному «Строителю».

Виктор Бекша о победе «Шахтёра» над «Строителем»: мы здорово в атаке сыграли и в защите-1

«Горняки» с трудом взяли первый сет – 25:23, но развили успех во втором – 25:17. К чести хозяев руки они не опустили: находясь на волоске от фиаско, продолжили сопротивляться и смогли победить в третьей партии. Но дальше дело не пошло.

Виктор Бекша о победе «Шахтёра» над «Строителем»: мы здорово в атаке сыграли и в защите-4

Дружина Виктора Бекши оставляет за собой четвертый отрезок, а вместе с ним и матч. «Шахтер» – обладатель национального кубка.

Виктор Бекша о победе «Шахтёра» над «Строителем»: мы здорово в атаке сыграли и в защите-7

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:
Хорошо, что здорово сыграли в концовке. Третья партия неудачно для нас сложилась, но четвертая была за нами. Мы рады. В первую очередь, я думаю, что мы сегодня здорово в атаке сыграли и в защите. Много мячей мы доставали в защите, и контратака у нас была на уровне.

# Волейбол # Виктор Бекша # Фотофакт

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