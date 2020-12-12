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«Все категории получились очень интересными». В Минске стартовал открытый ЧБ по фигурному катанию

12 декабря 2020 19:52
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Новости Беларуси. 12 декабря на «Минск-Арене» на льду блистали фигуристы, причем не только Беларуси, но и еще 12 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Все категории получились очень интересными». В Минске стартовал открытый ЧБ по фигурному катанию-1

Всех их на столичном катке собрал необычный турнир: в 2020 году были объединены открытый чемпионат страны и международные соревнования Winter Star. Представлены все дисциплины: парное катание, танцы на льду и, конечно, мужская и женская одиночки.

Соревнуются взрослые и юниоры, а присматривается к ним главный тренер сборной Беларуси, олимпийский чемпион и многократный чемпион мира и Европы Олег Васильев. Российский специалист официально возглавил нашу команду в июле 2020 года.

«Все категории получились очень интересными». В Минске стартовал открытый ЧБ по фигурному катанию-4

Олег Васильев, главный тренер сборной Беларуси по фигурному катанию:
Турнир получился сочным, потому что у нас действительно получается хорошее соперничество, как у мальчиков, так и у девочек, у юниоров и взрослых. Поэтому смотреть турнир весь надо, не выборочно, а весь, потому что он интересный.

Очень большое представительство танцевальных пар, представительство международное. Очень хорошие соревнования получились у женщин-сеньорок, очень интересные соревнования у мужчин. Приехал Кевин Эймос, и наши фигуристы Константин Милюков и Евгений Пузанов будут бороться за первое место. Так что все категории без исключения получились очень интересными, поэтому хочется пожелать зрителям получить удовольствие, а спортсменам – откататься так же хорошо, как они могут это делать на тренировках.

Сегодня фигуристы выступали с короткими программами, а уже 13 декабря продемонстрируют на льду произвольные.

К сожалению, вживую наблюдать за таким красивым видом спорта нельзя – все это ради безопасности зрителей и атлетов.

# Фигурное катание # Олег Васильев # Кевин Эймос # Константин Милюков # Евгений Пузанов # Фотофакт

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