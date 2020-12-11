Как выступили белорусские биатлонисты в спринтерских гонках на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Первую победу в карьере белоруска добыла благодаря стремительному прохождению трассы, и, что самое главное, чистой стрельбе. На финише время Динары оказалось лучшим, 9 секунд ей проиграла норвежка Тириль Экхофф, на 10 отстала немка Франциска Пройс.

Новости Беларуси. Динара Алимбекова выиграла спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ирина Кривко также была дважды точна, но скоростью не блеснула, в результате 17 место. Анна Сола после первой стрельбы шла со вторым графиком, но три промаха на стойке отбросили белоруску на итоговую 42 позицию.

Дебютной победой на этапах Кубка мира отметился и Йоханнес Дале, выигравший в спринте у мужчин. Компанию норвежцу на пьедестале составили два француза – Кентэн Фийон Майе и Фабьен Клод. Лучший из наших – Антон Смольский, он 24, также в завтрашний пасьют попали еще два белоруса – Сергей Бочарников и Роман Елетнов. Они приехали друг за другом в середине шестого десятка.