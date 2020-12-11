«Я очень счастлива, я довольна, что провела хорошую гонку». Алимбекова впервые в карьере выиграла спринт на этапе КМ

Новости Беларуси. Динара Алимбекова выиграла золотую медаль на третьем этапе Кубка мира по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Турнир проходит в австрийском Хохфильцене.

Динара Алимб е кова, победитель спринтерской гонки по биатлону: Эмоции, наверное, где-то еще доходят до меня. Но я очень счастлива, я довольна, что провела хорошую гонку. Это для меня важнее каких-то супертоповых результатов. Очень счастлива, довольна и спасибо всем, кто причастен к моему успеху.

Дистанцию в 7,5 километров наша олимпийская чемпионка прошла на одном дыхании. И, кроме того, отстрелялась чисто.

Нынешнее золото стало для стреляющей лыжницы первым в карьере в личных дисциплинах. К тому же, победа позволила Алимбековой подняться на второе место в общем зачете Кубка мира. Таким образом, именно белоруска откроет гонку преследования, которая состоится в воскресенье, 13 декабря.