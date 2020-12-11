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«Я очень счастлива, я довольна, что провела хорошую гонку». Алимбекова впервые в карьере выиграла спринт на этапе КМ

11 декабря 2020 13:14
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Новости Беларуси. Динара Алимбекова выиграла золотую медаль на третьем этапе Кубка мира по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Турнир проходит в австрийском Хохфильцене.  

Белоруска не знала равных в спринте.  

«Я очень счастлива, я довольна, что провела хорошую гонку». Алимбекова впервые в карьере выиграла спринт на этапе КМ -1

«Я очень счастлива, я довольна, что провела хорошую гонку». Алимбекова впервые в карьере выиграла спринт на этапе КМ -3

Сразу после гонки Алимбекова поделилась своими эмоциями.  

«Я очень счастлива, я довольна, что провела хорошую гонку». Алимбекова впервые в карьере выиграла спринт на этапе КМ -6

Динара Алимбекова, победитель спринтерской гонки по биатлону: 
Эмоции, наверное, где-то еще доходят до меня. Но я очень счастлива, я довольна, что провела хорошую гонку. Это для меня важнее каких-то супертоповых результатов. Очень счастлива, довольна и спасибо всем, кто причастен к моему успеху. 

«Я очень счастлива, я довольна, что провела хорошую гонку». Алимбекова впервые в карьере выиграла спринт на этапе КМ -9

«Я очень счастлива, я довольна, что провела хорошую гонку». Алимбекова впервые в карьере выиграла спринт на этапе КМ -11

Дистанцию в 7,5 километров наша олимпийская чемпионка прошла на одном дыхании. И, кроме того, отстрелялась чисто.  

Нынешнее золото стало для стреляющей лыжницы первым в карьере в личных дисциплинах. К тому же, победа позволила Алимбековой подняться на второе место в общем зачете Кубка мира. Таким образом, именно белоруска откроет гонку преследования, которая состоится в воскресенье, 13 декабря.  

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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