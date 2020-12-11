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Александр Лукашенко поздравил Динару Алимбекову с победой в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

11 декабря 2020 16:44
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Новости Беларуси. Динара Алимбекова выиграла медаль высшей пробы на третьем этапе Кубка мира по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Динаре не было равных в спринте.  

«Я очень счастлива, я довольна, что провела хорошую гонку». Алимбекова впервые в карьере выиграла спринт на этапе КМ

Александр Лукашенко поздравил Динару Алимбекову с победой в спринте на этапе Кубка мира по биатлону -1

Президент моментально отреагировал на эту радостную спортивную новость. Александр Лукашенко поздравил Динару с уверенным началом сезона и яркой победой в спринтерской гонке в Хохфильцене.

Александр Лукашенко поздравил Динару Алимбекову с победой в спринте на этапе Кубка мира по биатлону -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Сегодня ты добилась отличного результата на этапе Кубка мира, подняв белорусский флаг на первую строку итогового протокола. Молодец.  

Глава государства пожелал Динаре Алимбековой крепкого здоровья и новых успехов в борьбе за майку лидера общего зачёта.

# Биатлон # Александр Лукашенко # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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