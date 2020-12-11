Александр Лукашенко поздравил Динару Алимбекову с победой в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Новости Беларуси. Динара Алимбекова выиграла медаль высшей пробы на третьем этапе Кубка мира по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Динаре не было равных в спринте. «Я очень счастлива, я довольна, что провела хорошую гонку». Алимбекова впервые в карьере выиграла спринт на этапе КМ

Президент моментально отреагировал на эту радостную спортивную новость. Александр Лукашенко поздравил Динару с уверенным началом сезона и яркой победой в спринтерской гонке в Хохфильцене.