Спортсмен сборной Беларуси по конькобежному спорту: «Много ребят набрали форму, поэтому хватает очень сильных»

Соревнования собрали более сотни спортсменов, которые разыгрывают награды в трех возрастных категориях: взрослые, юниоры и только начинающие карьеру маленькие атлеты.

Новости Беларуси. Последний старт в календарном 2020 году. В Минске проходит третий этап Кубка белорусского союза конькобежцев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В этом сезоне конькобежцы не избалованы стартами, поэтому на республиканских соревнованиях выступают практически все сильнейшие, как, например, Марина Зуева. И все-таки некоторых лидеров не досчитались: нет Игната Головатюка, Анны Нифонтовой и Егора Доморацкого. Тем не менее внутренняя конкуренция все же есть.

Владислав Гапон, спортсмен сборной Беларуси по конькобежному спорту:

В этом году много ребят набрали форму, поэтому хватает очень сильных ребят. Между собой все время боремся.

Старт сейчас промежуточный, готовимся к чемпионату Беларуси по спринту. Он будет после Нового года. Готовимся к нему.