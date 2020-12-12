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Спортсмен сборной Беларуси по конькобежному спорту: «Много ребят набрали форму, поэтому хватает очень сильных»

12 декабря 2020 19:54
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Новости Беларуси. Последний старт в календарном 2020 году. В Минске проходит третий этап Кубка белорусского союза конькобежцев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования собрали более сотни спортсменов, которые разыгрывают награды в трех возрастных категориях: взрослые, юниоры и только начинающие карьеру маленькие атлеты.

Спортсмен сборной Беларуси по конькобежному спорту: «Много ребят набрали форму, поэтому хватает очень сильных»-1

В этом сезоне конькобежцы не избалованы стартами, поэтому на республиканских соревнованиях выступают практически все сильнейшие, как, например, Марина Зуева. И все-таки некоторых лидеров не досчитались: нет Игната Головатюка, Анны Нифонтовой и Егора Доморацкого. Тем не менее внутренняя конкуренция все же есть.

Спортсмен сборной Беларуси по конькобежному спорту: «Много ребят набрали форму, поэтому хватает очень сильных»-4

Владислав Гапон, спортсмен сборной Беларуси по конькобежному спорту:
В этом году много ребят набрали форму, поэтому хватает очень сильных ребят. Между собой все время боремся.

Старт сейчас промежуточный, готовимся к чемпионату Беларуси по спринту. Он будет после Нового года. Готовимся к нему.

Спортсмен сборной Беларуси по конькобежному спорту: «Много ребят набрали форму, поэтому хватает очень сильных»-7

Для участников турнира этот старт – не только тренировка перед чемпионатом страны, но и отборочный этап на крупные международные турниры, запланированные на зиму 2021 года.

# Спортивные соревнования # Владислав Гапон # Игнат Головатюк # Анна Нифонтова # Егор Доморацкий # Марина Зуева # Фотофакт

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