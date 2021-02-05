Australian Open. Стали известны соперники белорусских теннисистов в 1/64 финала

Новости Беларуси. 5 февраля состоялась жеребьевка первого в сезоне турнира «Большого шлема» – Australian Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Так, в 1/64 финала Арина Соболенко, занимающая в мировом рейтинге 7-е место, встретится с 98-й ракеткой Викторией Кужмовой. Виктория Азаренко, располагающаяся на 13-й позиции, сразится с Джессикой Пегулой, занимающей 64-ю строчку. Самая рейтинговая соперница досталась Александре Саснович: ей предстоит играть с 23-й ракеткой планеты Анетт Контавейт.

С теннисистом из топ-30 встретится и Егор Герасимов: ему жребий определил Бенуа Пэра (28-я позиция). Соперником Ильи Ивашко станет Роман Сафиуллин (182-я ракетка мира).