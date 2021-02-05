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Australian Open. Стали известны соперники белорусских теннисистов в 1/64 финала

05 февраля 2021 15:28
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Новости Беларуси. 5 февраля состоялась жеребьевка первого в сезоне турнира «Большого шлема» – Australian Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Australian Open. Стали известны соперники белорусских теннисистов в 1/64 финала -1

Так, в 1/64 финала Арина Соболенко, занимающая в мировом рейтинге 7-е место, встретится с 98-й ракеткой Викторией Кужмовой. Виктория Азаренко, располагающаяся на 13-й позиции, сразится с Джессикой Пегулой, занимающей 64-ю строчку. Самая рейтинговая соперница досталась Александре Саснович: ей предстоит играть с 23-й ракеткой планеты Анетт Контавейт.  

С теннисистом из топ-30 встретится и Егор Герасимов: ему жребий определил Бенуа Пэра (28-я позиция). Соперником Ильи Ивашко станет Роман Сафиуллин (182-я ракетка мира).

Основная сетка Открытого чемпионата Австралии стартует в следующий понедельник, 8 февраля.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Кужмова # Виктория Азаренко # Джессика Пегула # Александра Саснович # Анетт Контавейт # Егор Герасимов # Бенуа Пэр # Илья Ивашко # Роман Сафиуллин # Фотофакт

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