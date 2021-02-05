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Виктория Азаренко вышла в 1/4 финала турнира в Мельбурне, обыграв Юлию Путинцеву

05 февраля 2021 12:26
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Новости Беларуси. Первая победа в 2021-м. Виктория Азаренко успешно стартовала на представительном теннисном турнире в австралийском Мельбурне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко вышла в 1/4 финала турнира в Мельбурне, обыграв Юлию Путинцеву-1

В поединке 1/8 финала она заставила зачехлить ракетку представительницу Казахстана Юлию Путинцеву. Встреча получилась напряженной: в первом сете белоруска горела 0:4, но смогла собраться и выиграла шесть геймов подряд. А вот во втором сете у Виктории мало что получалось: она отвоевала лишь гейм и уступила 1:6. Матч перешел в тай-брейк, в котором сильнее была Азаренко – 11:9. В 1/4 наша теннисистка встретится с 23-й ракеткой планеты эстонкой Анетт Контавейт.

А вот Егору Герасимову на турнире в Мельбурне дожать соперника не удалось: белорус уступил Феликсу Оже-Альяссиму – 6:3, 3:6, 6:8.

# Теннис # Виктория Азаренко # Юлия Путинцева # Анетт Контавейт # Егор Герасимов # Феликс Оже-Альяссим # Фотофакт

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