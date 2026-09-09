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Новости по тегу #Джессика Пегула

Пегула будет соперницей Соболенко в 1/2 финала US Open
09 сентября 2026 20:17

Пегула будет соперницей Соболенко в 1/2 финала US Open

Арина Соболенко в финале US Open сыграет с Джессикой Пегулой
06 сентября 2024 20:10

Арина Соболенко в финале US Open сыграет с Джессикой Пегулой

Арина Соболенко номинирована на ежегодную премию WTA
21 ноября 2023 11:33

Арина Соболенко номинирована на ежегодную премию WTA

Соболенко переместилась на вторую позицию рейтинга WTA
07 ноября 2023 10:45

Соболенко переместилась на вторую позицию рейтинга WTA

Соболенко не смогла пробиться в финал итогового турнира WTA
06 ноября 2023 13:50

Соболенко не смогла пробиться в финал итогового турнира WTA

Соболенко проиграла во втором матче на турнире в Мексике
01 ноября 2023 10:46

Соболенко проиграла во втором матче на турнире в Мексике

Теннис. Уимблдон. В женском туре стали известны первые полуфиналистки
11 июля 2023 21:06

Теннис. Уимблдон. В женском туре стали известны первые полуфиналистки

Шиманович завершила выступление в парном разряде на открытом чемпионате Франции по теннису
03 июня 2023 17:01

Шиманович завершила выступление в парном разряде на открытом чемпионате Франции по теннису

Открытый чемпионат Франции по теннису. Результаты белорусов
31 мая 2023 17:24

Открытый чемпионат Франции по теннису. Результаты белорусов

Международные теннисные ассоциации представили обновлённые рейтинги
20 февраля 2023 20:13

Международные теннисные ассоциации представили обновлённые рейтинги

Виктория Азаренко: «Так приятно выйти в ещё один полуфинал «Большого шлема»
24 января 2023 13:39

Виктория Азаренко: «Так приятно выйти в ещё один полуфинал «Большого шлема»

Виктория Азаренко обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал AO
24 января 2023 11:42

Виктория Азаренко обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал AO