Новости по тегу #Джессика Пегула

Соперницей белоруски Арины Соболенко в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису будет третья ракетка мира – американка Джессика Пегула. В матче ¼-й финала она обыграла соотечественницу Эмму Наваро – 3:6, 6:4, 6:3. По статистике личных встреч, Соболенко ведет в матчах с Пегулой со счетом 9:4.
«Я очень много работала над своим настроем на матч. Я думаю, что я действительно добилась огромного прогресса в плане спокойствия в решающие моменты», – так белорусская теннисистка прокомментировала свою победу в полуфинале.
07 октября 2026 13:48
07 октября 2026 13:46
07 октября 2026 13:44
07 октября 2026 13:19
07 октября 2026 13:00
07 октября 2026 12:11
07 октября 2026 12:10
07 октября 2026 12:09