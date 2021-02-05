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Хоккей. «Юность» обыграла «Локомотив», это четвёртая победа подряд

05 февраля 2021 13:09
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Новости Беларуси. Четыре матча были сыграны в экстралиге А чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккей. «Юность» обыграла «Локомотив», это четвёртая победа подряд-1

«Шахтер» продолжает догонять «Юность». В гостях «горняки» обыграли «Неман» – 4:3. Теперь до вершины таблицы солигорчанам осталась одна победа, конечно, при условии, что «Юность» потерпит поражение.

В четверг, 4 февраля, минчане одержали четвертую викторию подряд. Чтобы победить неуступчивый «Локомотив» основного времени не хватило. Лишь в овертайме Михаил Стефанович смог прорвать оборону оршанцев – 1:0.

Хоккей. «Юность» обыграла «Локомотив», это четвёртая победа подряд-4

Результаты остальных матчей вы видите на экране.

Следующие матчи в экстралиге А пройдут уже завтра, 6 февраля.

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Карпиков # Михаил Стефанович # Фотофакт

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