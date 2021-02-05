Хоккей. «Юность» обыграла «Локомотив», это четвёртая победа подряд

Новости Беларуси. Четыре матча были сыграны в экстралиге А чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтер» продолжает догонять «Юность». В гостях «горняки» обыграли «Неман» – 4:3. Теперь до вершины таблицы солигорчанам осталась одна победа, конечно, при условии, что «Юность» потерпит поражение.

В четверг, 4 февраля, минчане одержали четвертую викторию подряд. Чтобы победить неуступчивый «Локомотив» основного времени не хватило. Лишь в овертайме Михаил Стефанович смог прорвать оборону оршанцев – 1:0.