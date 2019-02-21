«Арсенал» победил БАТЭ со счётом 3:0

Белорусы своё выступление начали быстрым голом, правда, в свои ворота. На четвёртой минуте Захар Волков неудачно срезал мяч в ворота БАТЭ после удара Обамеянга.

На 9 минуте автор единственного гола в предыдущей встрече команд Станислав Драгун попытался вывести борисовчан вперёд, но его блокировали. «Арсенал» плотно держал мяч и не менее плотно давил на противника. В итоге на 39 минуте Шкодран Мустафи головой оформил второй гол. На том первый тайм и закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Во втором тайме борисовчане решили выложить свой козырь и призвали Александра Глеба. «Канониры» ответили призывом Сократиса Папастатопулоса. Греческий футболист явно заскучал на скамейке, поскольку от счастья немного поиграть и порадовать болельщиков игрок «Арсенала» так высоко подпрыгнул, что забил в ворота БАТЭ ещё один мяч – 3:0. Гол был забит на 60 минуте.

После третьего гола боевой дух борисовчан уже упал, а канониры перестали напрягаться, пощадив чувства белорусской команды. Судьи тоже проявили понимание и не назначили пенальти после попадания мяча в руку игрока БАТЭ.

Итог второй встречи 3:0, общий счёт – 3:1.

14 февраля на «Борисов-Арене» белорусы смогли сенсационно обыграть «канониров». После этого борисовчане старались не возгордиться раньше времени, а англичане выжить под давлением своих фанатов. В итоге «Арсенал» показал настоящую игру. Кстати, девять лет английский клуб не мог пройти в следующий раунд еврокубков, если проигрывал первый матч. Теперь канониры прервали эту проигрышную серию.

Андрей Капский о победе БАТЭ над «Арсеналом»: «Вышли и показали тот футбол, в который они умеют играть»

Ну, а белорусским футбольным клубам не привыкать. Например, не так давно «Динамо» победил у себя дома «Зенит» со счётом 4:0. Потом российский клуб отыгрался на своём поле со счётом 8:1.