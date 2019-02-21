Михед о ЧМ-2021: «Минск-Арене» будет уже 10 лет и некоторые вещи будут не соответствовать современным требованиям»

Беларусь и Латвия решили подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Два года назад на конгрессе в немецком Кёльне с нашими державами конкурировало не менее хоккейное государство – Финляндия. Однако решение было принято в пользу Беларуси и Латвии.

Кстати говоря, и у нас, и у соседей уже есть положительный опыт проведения мирового первенства. Поэтому ледовые площадки готовы хоть завтра принимать гостей. Но, несмотря на это, всегда есть, что улучшать. И наши страны уже активно готовятся к чемпионату , рассказали в программе «Специальный репортаж».

Павел Михед, глава отдела международного сотрудничества Федерации хоккея Республики Беларусь:

Сейчас мы пытаемся определить доработки, которые необходимо произвести в плане инфраструктуры. К моменту проведения чемпионата мира «Минск-Арене» будет уже десять лет, я имею в виду её хоккейную составляющую, и некоторые вещи к этому времени будут не соответствовать как регламентам Международной федерации хоккея, так и современным требованиям, которые предъявляются к спортивным сооружениям.

Например, медиакуб на «Минск-Арене», когда она вводилась в эксплуатацию, HD-видеоформат не был обязательным требованием, а сейчас это – норма.

В целом, идёт больше организационная работа, мы общаемся с нашими латвийскими коллегами, составляем планы работы. Необходимо будет организовать чемпионат так, чтобы он был как единое событие, а не как два разных соревнования в двух разных странах, в двух разных городах.