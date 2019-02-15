«Это была победа всего белорусского футбола». Белорусское сообщество комментирует игру БАТЭ и «Арсенала»

Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ совершил первый шаг к 1/8 финала Лиги Европы. «Желто-синие» сенсационно обыграли представителя английской Премьер-лиги – лондонский «Арсенал», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Начало матча осталась за гостями. Но спасал борисовчан вратарь – Денис Щербицкий. К середине первого тайма борисвчане смогли выровнять игру, а на 45-й минуте и вовсе выйти вперед. Игорь Стасевич сделал навес в штрафную, где «воздух» у защитников «канониров» выиграл Станислав Драгун.

После перерыва «Арсенал» окончательно прибрал инициативу к своим рукам и наседал на ворота хозяев. «Гуннеры» владели игрой и после удаления одного из лидеров команды – Александра Ляказетта. Но БАТЭ сумел выстоять и одержать историческую победу. «Желто-синие» впервые выиграли матч плей-офф еврокубка и впервые обыграли представителя Туманного Альбиона на своем поле.

Александр Томин, пресс-секретарь ФК «Минск»:

Мне вчера повезло: я присутствовал на стадионе и смотрел эту историческую – не побоюсь этого слова сказать – победу для белорусского футбола. Несмотря на то, какие болельщики за какой клуб болели, это была победа всего белорусского футбола. Хочется, конечно, поздравить с этим БАТЭ, но и весь белорусский футбол.