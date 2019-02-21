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«Чтобы мы обслуживали по честной цене наших гостей». Что предусмотрено для туристов во время II Европейских игр

21 февраля 2019 17:55
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Беларусь – не только географический центр Старого Света, но и без преувеличения, столица если не мирового, то европейского спорта. На базе нашей страны из года в год проводятся состязания самого высокого уровня. Хвалёное гостеприимство, инфраструктура и качество спортивных объектов помогают белорусам без труда добиваться права проводить как можно больше стартов, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Только за полтора месяца 2019 года наша страна успела распахнуть двери для чемпионата Европы по фигурному катанию, провести отборочный турнир чемпионата мира по мини-футболу, и буквально сейчас мы окунулись в события чемпионата Европы по биатлону, который проходит в Раубичах.

Однако до самого важного старта 2019 года – вторых Европейских игр остаётся ещё чуть больше ста дней. За время этих состязаний нашу страну должны посетить сотни тысяч иностранцев. Прямо сейчас продано свыше 20 тысяч билетов. И если, к примеру, для российских болельщиков проблем с тем, как добраться в Беларусь нет: сел на любой транспорт да приехал, то вот для фанатов из Евросоюза ситуация чуть сложнее. Тем не менее, определённые льготы всё же существуют.

«Чтобы мы обслуживали по честной цене наших гостей». Что предусмотрено для туристов во время II Европейских игр-1

Алексей Богданович, менеджер по коммуникациям фонда «Дирекция II Европейских игр»:
Купив билеты на II Европейские игры, иностранцы могут въезжать в Беларусь не только через национальный аэропорт, но и через железнодорожную границу, и через автомобильную. Это очень серьёзное поощрение для наших гостей. Также не будет повышаться потолок цен на общественный транспорт, что тоже очень важно. Будет заключён меморандум со службами такси, чтобы во время Европейских игр мы обслуживали по честной цене наших гостей. Ко всему прочему, очень важное решение было принято с отменой уплаты дорожной пошлины для автомобилей, вес которых не превышает 3,5 тонн. Опять же, в течение месяца, с 10-го июня по 10-го июля, пожалуйста, въезжайте в нашу страну.

Активно билеты покупаются в Великобритании, ирландцы, немцы интересуются II Европейскими играми.

# Европейские игры # Алексей Богданович

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