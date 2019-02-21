«Чтобы мы обслуживали по честной цене наших гостей». Что предусмотрено для туристов во время II Европейских игр

Беларусь – не только географический центр Старого Света, но и без преувеличения, столица если не мирового, то европейского спорта. На базе нашей страны из года в год проводятся состязания самого высокого уровня. Хвалёное гостеприимство, инфраструктура и качество спортивных объектов помогают белорусам без труда добиваться права проводить как можно больше стартов, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Только за полтора месяца 2019 года наша страна успела распахнуть двери для чемпионата Европы по фигурному катанию, провести отборочный турнир чемпионата мира по мини-футболу, и буквально сейчас мы окунулись в события чемпионата Европы по биатлону, который проходит в Раубичах.

Однако до самого важного старта 2019 года – вторых Европейских игр остаётся ещё чуть больше ста дней. За время этих состязаний нашу страну должны посетить сотни тысяч иностранцев. Прямо сейчас продано свыше 20 тысяч билетов. И если, к примеру, для российских болельщиков проблем с тем, как добраться в Беларусь нет: сел на любой транспорт да приехал, то вот для фанатов из Евросоюза ситуация чуть сложнее. Тем не менее, определённые льготы всё же существуют.