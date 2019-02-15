Андрей Капский о победе БАТЭ над «Арсеналом»: «Вышли и показали тот футбол, в который они умеют играть»

Новости Беларуси. 14 февраля борисовский БАТЭ обыграл лондонский «Арсенал» в первом матче 1/16 Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Гол в конце первого тайма забил Станислав Драгун.
Новости Беларуси. 14 февраля борисовский БАТЭ обыграл лондонский «Арсенал» в первом матче 1/16 Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Гол в конце первого тайма забил Станислав Драгун.
Андрей Капский, председатель правления ФК БАТЭ:
Они вышли и показали тот футбол, в который они умеют играть. Я считаю, что это заслуживает уважения.
Конечно, большое спасибо тем болельщикам, которые вчера аплодировали команде. Это самое бесценное мгновение и самая большая награда для ребят.
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Противостояние продолжится 21 февраля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. К слову, 15 февраля борисовчане отправились в Великобританию, где будут готовится к ответному матчу.
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