Прямой эфир

Андрей Капский о победе БАТЭ над «Арсеналом»: «Вышли и показали тот футбол, в который они умеют играть»

15 февраля 2019 18:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 14 февраля борисовский БАТЭ обыграл лондонский «Арсенал» в первом матче 1/16 Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Гол в конце первого тайма забил Станислав Драгун. 

Андрей Капский о победе БАТЭ над «Арсеналом»: «Вышли и показали тот футбол, в который они умеют играть»-1

Андрей Капский о победе БАТЭ над «Арсеналом»: «Вышли и показали тот футбол, в который они умеют играть»-3

Андрей Капский, председатель правления ФК БАТЭ:
Они вышли и показали тот футбол, в который они умеют играть. Я считаю, что это заслуживает уважения.

Конечно, большое спасибо тем болельщикам, которые вчера аплодировали команде. Это самое бесценное мгновение и самая большая награда для ребят.

Станислав Драгун о победе БАТЭ над «Арсеналом»: «Приятно, что мы подарили праздник болельщикам»

Противостояние продолжится 21 февраля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. К слову, 15 февраля борисовчане отправились в Великобританию, где будут готовится к ответному матчу.

«Это была победа всего белорусского футбола». Белорусское сообщество комментирует игру БАТЭ и «Арсенала»

# Футбол Беларуси # Андрей Капский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Матч на открытом воздухе между минским «Динамо» и рижскими одноклубниками. Прямое включение
15 февраля 2019 17:01

Матч на открытом воздухе между минским «Динамо» и рижскими одноклубниками. Прямое включение

«Один общий праздник». Федерации хоккея Беларуси и Латвии подписали договор о совместном проведении ЧМ-2021
15 февраля 2019 16:02

«Один общий праздник». Федерации хоккея Беларуси и Латвии подписали договор о совместном проведении ЧМ-2021

Федерации хоккея Беларуси и Латвии подписали договор о совместном проведении ЧМ– 2021
15 февраля 2019 15:02

Федерации хоккея Беларуси и Латвии подписали договор о совместном проведении ЧМ– 2021