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«В свадебном пошли на хоккей». Как дружат болельщики ХК «Динамо-Минск» и «Динамо» (Рига)

21 февраля 2019 17:59
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Поток болельщиков в Беларусь из Западной Европы достоин восхищения. В первую очередь, благодаря одному из популярнейших видов спорта в нашей стране – хоккею. Хоккейные болельщики, вопреки всем стереотипам, достаточно  миролюбивые: с шарфиком ЦСКА можно без боязни сидеть среди поклонников «бело-синих».

«В свадебном пошли на хоккей». Как дружат болельщики ХК «Динамо-Минск» и «Динамо» (Рига)-1

А с фанатами рижского «Динамо» у минчан давно сложились по-особому тёплые отношения. И хоть на арене они по разную сторону трибун, в жизни их дружбе позавидуют многие. В том числе и этим позитивным представительницам прекрасного пола.

«В свадебном пошли на хоккей». Как дружат болельщики ХК «Динамо-Минск» и «Динамо» (Рига)-4

Шесть лет назад они повстречались на предсезонном турнире – Кубке латвийских железных дорог в Риге. С тех пор и общаются, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Лолита Ёсельсон, болельщица ХК «Динамо» (Рига):
У нас даже есть традиция, в Риге начали: 5 девочек, мы фотографируемся в одном и том же порядке, и делаем коллаж. Сейчас, увы, несколько фотографий отсутствуют, одна из них отсутствует, но мы вчетвером традицию соблюдаем.

Евгения Булойчик, болельщица ХК «Динамо-Минск»:
Мы, например, приезжали в Ригу с мужем в свадебное путешествие. Как раз это было во время Кубка ЛЖД, поэтому захватили даже один матч – в свадебном пошли на хоккей.

«В свадебном пошли на хоккей». Как дружат болельщики ХК «Динамо-Минск» и «Динамо» (Рига)-7

Татьяна Гарбузова, болельщица ХК «Динамо» (Рига):
Но помимо хоккея мы общаемся и просто так, и дружба хоккейных болельщиков, действительно, сильная. Тем более обе команды – «Динамо». И мы, как соратники: «Динамо-Минск» и «Динамо» (Рига) – дружба навеки.

И таких историй немало.  Доказательство тому эта любительская съёмка в фан-доме «зубров» сразу после динамовского дерби.

«В свадебном пошли на хоккей». Как дружат болельщики ХК «Динамо-Минск» и «Динамо» (Рига)-10

«В свадебном пошли на хоккей». Как дружат болельщики ХК «Динамо-Минск» и «Динамо» (Рига)-12

# Хоккей Беларуси # Лолита Ёсельсон # Евгения Булойчик # Татьяна Гарбузова

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