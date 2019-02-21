«В свадебном пошли на хоккей». Как дружат болельщики ХК «Динамо-Минск» и «Динамо» (Рига)

Поток болельщиков в Беларусь из Западной Европы достоин восхищения. В первую очередь, благодаря одному из популярнейших видов спорта в нашей стране – хоккею. Хоккейные болельщики, вопреки всем стереотипам, достаточно миролюбивые: с шарфиком ЦСКА можно без боязни сидеть среди поклонников «бело-синих».

А с фанатами рижского «Динамо» у минчан давно сложились по-особому тёплые отношения. И хоть на арене они по разную сторону трибун, в жизни их дружбе позавидуют многие. В том числе и этим позитивным представительницам прекрасного пола.

Шесть лет назад они повстречались на предсезонном турнире – Кубке латвийских железных дорог в Риге. С тех пор и общаются, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Лолита Ёсельсон, болельщица ХК «Динамо» (Рига):

У нас даже есть традиция, в Риге начали: 5 девочек, мы фотографируемся в одном и том же порядке, и делаем коллаж. Сейчас, увы, несколько фотографий отсутствуют, одна из них отсутствует, но мы вчетвером традицию соблюдаем.