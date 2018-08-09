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4:0: сенсационная победа минского «Динамо» над «Зенитом». Рассказываем, как это было

09 августа 2018 19:55
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Новости Беларуси. Начнем выпуск с блистательной победы «Динамо-Минск» над питерским «Зенитом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Футбольный поединок завершился несколько минут назад на обновленном стадионе «Динамо». Наши игроки забили 4 мяча. Гостям не удалось это сделать ни разу.

4:0: сенсационная победа минского «Динамо» над «Зенитом». Рассказываем, как это было-1

Вообще встреча историческая. Во-первых, команды спорили за выход в плей-офф квалификации Лиги Европы. А во-вторых, это первая встреча «Динамо-Минск» и питерского «Зенита» за последние 29 лет. Да и билеты – 22 тысячи – были раскуплены очень быстро.

Сенсационная победа минского «Динамо». Как это было, рассказывает наш корреспондент Ярослав Писаренко. Подробности в видеоматериале.

С блистательной победой минское «Динамо» поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

# Футбол # Фотофакт

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