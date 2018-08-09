4:0: сенсационная победа минского «Динамо» над «Зенитом». Рассказываем, как это было

Новости Беларуси. Начнем выпуск с блистательной победы «Динамо-Минск» над питерским «Зенитом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Футбольный поединок завершился несколько минут назад на обновленном стадионе «Динамо». Наши игроки забили 4 мяча. Гостям не удалось это сделать ни разу.