Арина Соболенко на 3-м месте, Виктория Азаренко на 15-м. Обновлён рейтинг WTA

Новости Беларуси. Был обновлен теннисный рейтинг, который замораживался на время Олимпийских игр. В новой редакции Арина Соболенко сохранила третье место, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В ее активе 6 845 очков.
Новости Беларуси. Был обновлен теннисный рейтинг, который замораживался на время Олимпийских игр. В новой редакции Арина Соболенко сохранила третье место, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В ее активе 6 845 очков.
Другие наши спортсменки занимают более скромные позиции. Виктория Азаренко расположилась на 15-й строке, Александра Саснович – на 90-й. Ольга Говорцова идет 126-й.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Илья Ивашко 66-й, а Егор Герасимов 78-й. Первой ракеткой мира остался серб Новак Джокович.