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Арина Соболенко на 3-м месте, Виктория Азаренко на 15-м. Обновлён рейтинг WTA

09 августа 2021 15:50
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Новости Беларуси. Был обновлен теннисный рейтинг, который замораживался на время Олимпийских игр. В новой редакции Арина Соболенко сохранила третье место, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В ее активе 6 845 очков.

Арина Соболенко на 3-м месте, Виктория Азаренко на 15-м. Обновлён рейтинг WTA-1

Другие наши спортсменки занимают более скромные позиции. Виктория Азаренко расположилась на 15-й строке, Александра Саснович – на 90-й. Ольга Говорцова идет 126-й.

Арина Соболенко на 3-м месте, Виктория Азаренко на 15-м. Обновлён рейтинг WTA-4

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Илья Ивашко 66-й, а Егор Герасимов 78-й. Первой ракеткой мира остался серб Новак Джокович.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Ольга Говорцова # Илья Ивашко # Егор Герасимов # Новак Джокович # Фотофакт

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