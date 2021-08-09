Байдарочница Ольга Худенко: немножко нужно эмоционально отдохнуть, потому что тяжело дались эти Игры в Токио

Маргарита Махнева, серебряный призер летних Олимпийских игр в Токио – 2020:

На самом деле, всегда тяжело, потому что такие масштабные соревнования. Но наша задача была – просто не думать, что это такие масштабные соревнования, а встать и сделать свое дело, как мы умеем, может быть даже чуточку лучше, что у нас и получилось. Было сложно, очень сложно, но мы понимали, что все возможно. Когда ты финишируешь, особенно в такой проливной дождь , ты не контролируешь ничего, никого не видишь, только дождь перед собой, ты даже не видишь, когда заканчивается твоя дистанция. Ты финишируешь, поворачиваешься и понимаешь, что ты второй. Конечно, это непередаваемые эмоции.