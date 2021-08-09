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Байдарочница Ольга Худенко: немножко нужно эмоционально отдохнуть, потому что тяжело дались эти Игры в Токио

09 августа 2021 15:08
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Новости Беларуси. Самолет уже давно приземлился, а они все не идут, словно держат театральную паузу. Впрочем, по сравнению с ожиданием серебряного командного зачета в гребле, это всего лишь миг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Байдарочница Ольга Худенко: немножко нужно эмоционально отдохнуть, потому что тяжело дались эти Игры в Токио-1

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Цветы, плакаты, возгласы «Ура». Рукопожатия друзей и теплые объятия с самыми близкими.

Байдарочница Ольга Худенко: немножко нужно эмоционально отдохнуть, потому что тяжело дались эти Игры в Токио-4

Маргарита Махнева, серебряный призер летних Олимпийских игр в Токио 2020:
На самом деле, всегда тяжело, потому что такие масштабные соревнования. Но наша задача была – просто не думать, что это такие масштабные соревнования, а встать и сделать свое дело, как мы умеем, может быть даже чуточку лучше, что у нас и получилось. Было сложно, очень сложно, но мы понимали, что все возможно. Когда ты финишируешь, особенно в такой проливной дождь , ты не контролируешь ничего, никого не видишь, только дождь перед собой, ты даже не видишь, когда заканчивается твоя дистанция. Ты финишируешь, поворачиваешься и понимаешь, что ты второй. Конечно, это непередаваемые эмоции.

Байдарочница Ольга Худенко: немножко нужно эмоционально отдохнуть, потому что тяжело дались эти Игры в Токио-7

Вероника Кудринецкая:
Из Рио в 2016 году наша женская четверка привезла бронзу. Впереди чемпионат мира и Олимпийские игры – 2024 в Париже.

Байдарочница Ольга Худенко: немножко нужно эмоционально отдохнуть, потому что тяжело дались эти Игры в Токио-10

Ольга Худенко, серебряный призер летних Олимпийских игр в Токио 2020:
Сейчас немножко передохнем и начнем тренировочный сбор к чемпионату мира. Немножко нужно эмоционально отдохнуть, потому что тяжело дались эти Игры. Слава богу, есть медаль – это самое главное.

Байдарочница Ольга Худенко: немножко нужно эмоционально отдохнуть, потому что тяжело дались эти Игры в Токио-13

Вероника Кудринецкая:
В новейшей спортивной истории Беларуси гребля занимает особое место: спортсмены завоевывают награды во всех соревнованиях, в которых принимают участие. Если говорить об Олимпиадах, то лишь гребцы привозили медали со всех Олимпийских игр. Токийское серебро – еще одно ценное доказательство тому, что наша «флотилия» – ударная сила олимпийской сборной.

# Олимпиада 2020 # Вероника Кудринецкая # Маргарита Махнева # Ольга Худенко # Фотофакт

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