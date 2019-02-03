Анна Кубликова и Юрий Гулицкий: в каком-то плане живём на два города

Новости Беларуси. Чемпионат Европы по фигурному катанию завершился, наступили будни. Эта фраза сейчас как нельзя лучше относится к представителям фигурного катания, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Гости разъехались по домам, а фигуристы продолжают шлифовать свои программы в преддверии других важных стартов. Наш корреспондент Наталья Федорцова решила встретиться с белорусскими героями прошедшего форума – Юрием Гулицким и Анной Кубликовой, чтобы узнать, как проходят рабочие будни у нашего танцевального дуэта. Об атмосфере на чемпионате Европы. «Минск-Арена поддерживала всех. Было классно» Наталья Федорцова, СТВ:

После чемпионата Европы прошло не так много времени, но, тем не менее, эмоции уже успели утихнуть?

Юрий Гулицкий, участник чемпионата Европы по фигурному катанию:

Наверное, ещё нет, пока под впечатлением от турнира. Хорошее, приподнятое настроение до сих пор сохранилось. Действительно, чемпионат Европы зарядил нас позитивом. Думаю, этот старт станет отличным заделом на будущее. Наталья Федорцова:

А вообще выступление на Минск-Арене отличалось от выступления на других ледовых площадках? Анна Кубликова, участник чемпионата Европы по фигурному катанию:

Да, безусловно, отличалось, в первую очередь, поддержкой. Мы ведь катались и при пустых трибунах, а тут полная арена: родные, близкие – все поддерживают. Наталья Федорцова:

Были ли такие ситуации, в которых на правах хозяев помогали другим спортсменам? Юрий Гулицкий:

Конечно, многие ребята даже банально спрашивали, как передвигаться на арене, где что расположено. Просили подробнее рассказать про город, советовались, что посмотреть. Опять же, все спортсмены отмечали, что поддержка трибун была колоссальной: Минск-Арена поддерживала всех. Было классно. Слёзы побед и горечь разочарований: подводим итоги ЧЕ по фигурному катанию в Минске

Фото: instagram.com/yury_hulitski

«Всегда здорово, когда есть за кем тянуться» Наталья Федорцова:

У вас самих были фавориты на чемпионате?

Анна Кубликова:

Лично я болела за нашу, а точнее российскую, пару, с которой вместе тренируемся – Виктория Синицина и Никита Кацалапов. И мне очень нравится французская пара Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Наталья Федорцова:

А были пары, на которых хотелось равняться? Юрий Гулицкий:

Наверное, пары топ-5. Всегда здорово, когда есть за кем тянуться, когда есть ориентир. Безусловно, смотрим их программы, берём что-то для себя: высокие скорости, качественное исполнение элементов. Но вместе с тем стараемся не терять свою индивидуальность.

Фото: instagram.com/yury_hulitski

О результатах на ЧЕ. «Мы действительно хорошо откатались, заняли хорошее место» Наталья Федорцова:

Многие эксперты говорили, что задача-максимум для вашей пары – выход в произвольную программу. Действительно ли это был максимум? Юрий Гулицкий:

Может, не столько максимум, сколько наша основная задача. Максимум – он и есть максимум, во всех смыслах: попасть в 15 сильнейших было бы ещё лучше. Но мы действительно хорошо откатались, заняли хорошее место, получили хорошие оценки. Даже судьи и технические специалисты оставили лестные отзывы. Будем стараться дальше с каждым стартом прибавлять в своих результатах и улучшать позиции. Наталья Федорцова:

Вы остались довольны результатом. А тренеры? Анна Кубликова:

Тренеры тоже остались довольны. Пока разбора полётов не было. Кубликова и Гулицкий: «ЧЕ зарядил нас позитивной энергетикой. Это будет хорошим заделом на будущее»

Фото: instagram.com/yury_hulitski

Как тренирует Александр Жулин Наталья Федорцова:

В поисковой строке существует отдельно сформулированный запрос «как тренирует Жулин». Ребят, так как тренирует Жулин? Юрий Гулицкий:

Спокойно. Действительно, можно отметить, что это спокойный тренировочный процесс. У Александра Вячеславовича не бывает перепадов настроения. Он всегда заряжен на позитив, старается поддерживать, что бы ни случилось. Постоянно повторяет фразу: всё будет хорошо. Это даже стало нашей ключевой фразой со всем тренерским штабом. Даже перед соревнованиями старается нас психологически разгрузить. Но, вместе с тем, работа над ошибками всегда ведётся. Все огрехи, ошибки, помарки не проходят мимо. Каждый наш прокат на особом контроле. Наталья Федорцова:

И какое наказание предусмотрено за помарки и огрехи от спокойного тренера?

Юрий Гулицкий:

Нужно переделывать элемент снова и снова, пока не получится без ошибок. Наталья Федорцова:

Какое было первое впечатление от тренировок с Александром Вячеславовичем? Долго притирались или сразу нашли общий язык? Анна Кубликова:

Не сказала бы, что пришлось притираться. Согласна с Юрой – абсолютно спокойный, позитивный тренер. Хотя, помню, перед первой тренировкой сильно нервничала. Тренер Александр Жулин примерил белорусские валенки и рассказал об ожиданиях от ЧЕ Наталья Федорцова:

А это спокойствие не расхолаживает? Юрий Гулицкий:

Нет, абсолютно. Пусть это всё и без напряжения происходит, прекрасно понимаешь, какие специалисты перед тобой стоят. Они всегда найдут подход и бездельничать точно не дадут. Поэтому весь тренировочный процесс у нас достаточно классный и, вместе с тем, продуктивный. Наталья Федорцова:

За пределами льда с тренерами общаетесь? Юрий Гулицкий:

Знаете, столько времени проводим на тренировках, что из свободного времени только дорога до дома, ужин и сон. И на следующий день снова все вместе видимся на льду.

Фото: instagram.com/yury_hulitski

О тренировочном процессе Наталья Федорцова:

Тренировочный процесс базируется исключительно в Москве? Юрий Гулицкий:

Могу сказать, что достаточное количество времени проводим и в Минске. Но да, в каком-то плане живём на два города. Наталья Федорцова:

Не тяжело психологически так часто место менять? Анна Кубликова:

Нет, не сложно. Я бы даже сказала наоборот: когда рутина затягивает, взял да и поменял город.

Фото: instagram.com/yury_hulitski

О решении Алексея Ягудина создать в Беларуси школу фигурного катания Наталья Федорцова:

Фигурное катание в Беларуси не сильно развито, за державу не обидно, что для того, чтобы чего-то добиться в этом виде спорта, нужно уезжать за рубеж? Юрий Гулицкий:

Тут, наверное, не столько обида, сколько играет роль тот факт, что история белорусского фигурного катания не имеет глубоких традиций, своей самобытной истории, именитых тренеров. Поэтому все и уезжают за границу, там специалисты с мировым именем. Их знают и судьи, и технические специалисты. Поверьте, этот факт имеет значение. Но это проблема не только Беларуси, многие, даже европейские страны, сталкиваются с подобными трудностями. Однако сейчас много детей приходят в фигурное катание, самое главное, чтобы сейчас был хороший отбор, с ребятами качественно работали, чтобы до уровня национальной команды доходило как можно больше спортсменов с хорошими навыками. Тогда будет сильная конкуренция внутри самой сборной, что позволит показывать высокие результаты на мировом уровне. Наталья Федорцова:

Как думаете решение Алексея Ягудина создать в Беларуси свою школу возымеет какой-то эффект или это просто пиар-акция?

Юрий Гулицкий:

Конечно, мы надеемся, что всё сложится, и Алексей будет приезжать сюда как можно чаще. Сам будет тренировать и контролировать всё происходящее на льду. Думаю, что это плюс для всего белорусского фигурного катания. Алексей Ягудин: буду частым гостем Минска, постараемся сделать школу фигурного катания

Фото: instagram.com/yury_hulitski

«Некоторые даже говорили, что мы сподвигли их встать на коньки и научиться кататься» Наталья Федорцова:

А сам чемпионат Европы повлияет на развитие фигурного катания или праздник прошёл и всё вернётся на круги своя? Анна Кубликова:

По крайней мере, должно повлиять. Думаю, появится больше желающих заниматься фигурным катанием. Даже сейчас, после соревнований в соцсетях многие стали писать, благодарить за наше катание, проделанную работу. Некоторые даже говорили, что мы сподвигли их встать на коньки и научиться кататься. Причём писали как взрослые, так и дети. Наталья Федорцова:

Тем не менее, за последнее время много специалистов отвечали на вопрос «чего не хватает белорусскому фигурному катанию?». Ваше мнение, как людей максимально вовлечённых? Юрий Гулицкий:

Нам нужно время. Необходимо больше стартов, больше выступлений, чтобы хватало возможностей зарекомендовывать себя перед судьями, в общем, показывать себя как можно чаще. Если говорить более общо, пожалуй, нам нужны спортсмены высокой квалификации. Наталья Федорцова:

И что нужно, чтобы они появились. Понятное дело, тренеры, но, может, что-то ещё: больше льда, лучшая материальная база? Юрий Гулицкий:

Материальная база, поддержка всегда будет только подстёгивать спортсмена. Многие рано заканчивают профессиональную карьеру, ещё на юниорском уровне как раз из-за отсутствия вот этой материальной базы. Что касается льда, его достаточно и в Минске, и в регионах. Так что будем надеяться, что в ближайшее время белорусские спортсмены будут представлены во всех видах.

Фото: instagram.com/yury_hulitski

«Если тренируемся в Минске, то лёд уже в 8 утра» Наталья Федорцова:

Бытует мнение, что у фигуристов с хоккеистами напряжённые отношения, как раз из-за проблем со льдом. Стереотип или на самом деле так? Юрий Гулицкий:

Сейчас уже, наверное, такой проблемы не существует. А вот раньше, во времена тренировок в ледовом дворце, часто возникали споры за лёд, когда кому удобнее заниматься. Но, повторюсь, сейчас с такими проблемами не сталкиваемся.

Наталья Федорцова:

А с какими сталкиваетесь? Ведь уже ушли такие детские проблемы как, к примеру, ранние подъёмы Анна Кубликова:

Нет, уверяю вас, не ушли. Что-что, а вот ранние подъёмы остались. Если тренируемся в Минске, то лёд уже в 8 утра. Юрий Гулицкий:

Хотя, уже такого, как в детстве, занятие в 6:45 – нет. Как сейчас помню, ещё толком не проснулся, еле сдерживаешься, чтобы глаза не закрыть, не понимаешь, что происходит, а тебе нужно кататься. А сейчас проблемы более взрослые. Например, поиск возможностей для проведения сборов в Москве. Хотелось бы большей материальной поддержки. Постоянно находимся в поиске спонсоров. Будем откровенны, мы в этом нуждаемся. Материально-техническая база? Она хороша как здесь, в Минске, так и в Москве. А так, неплохую поддержку нам оказывает белорусский союз конькобежцев. Наталья Федорцова:

Говорили, выходите на лёд в восемь утра, а сколько раз за день в принципе выходите на лёд? Анна Кубликова:

В основном два раза, хотя, порой, бывает, что и три.

Фото: instagram.com/yury_hulitski

«Во время выступлений уже не думаю, как улыбнуться» Наталья Федорцова:

Но тренировки ограничиваются не только льдом, что ещё делаете? Анна Кубликова:

Хореография, общая физическая подготовка, занимаемся с акробатом, отрабатывая все поддержки. С хореографом отрабатываем каждый жест, каждый взгляд. Наталья Федорцова:

Вот, кстати, кто отвечает за такое понятие, как артистизм? Анна Кубликова:

Хореограф, ну и Александр Вячеславович, конечно же. Юрий Гулицкий:

Да, каждый жест, каждая улыбка обговаривается, порой даже показывают, как это должно делаться. Ну а мы стараемся это по максимуму перенести на лёд. Наталья Федорцова:

Насчёт эмоций, что занимает мысли во время выступлений? Анна Кубликова:

Эмоций? Ну, я точно во время выступлений уже не думаю, как улыбнуться. Могу сказать, что в одном и том же месте программы у меня каждый раз будут разные эмоции. Что чувствую, то и на лице. Что касается элементов, да, думаю, как их чисто выполнить.

Фото: instagram.com/yury_hulitski

«Разговоров по поводу того, что я фигурист, хватало» Наталья Федорцова:

А сейчас вопрос чисто для Юры. Фигурное катание считается не мужским видом спорта. В детстве из-за этого не было проблем со сверстниками? Юрий Гулицкий:

Конечно, такое возникало. Но, кроме фигурного катания, занимался ещё и теннисом, и плаванием. Тем не менее, разговоров по поводу того, что я фигурист, хватало. Однако как только стали приходить результаты, к примеру, на национальном уровне, это всё сменилось каким-то восхищением. Наталья Федорцова:

Плавание, теннис, почему остались в фигурном катании? Юрий Гулицкий:

Желание закончить возникало, но так, чтобы я уже точно пришёл к этому решению – такого не было. В детстве мама часто говорила: ну, давай ещё годик, а там посмотрим. И после того, как перешёл в танцы, уже совсем не хотелось заканчивать, а сейчас тем более.

Фото: instagram.com/yury_hulitski

Об оценках в фигурном катании Наталья Федорцова:

Система оценок в фигурном катании достаточно субъективна. Приходилось ли когда-нибудь сетовать на судей? Юрий Гулицкий:

Да, бывало. Даже в этом сезоне. На одних стартах у нас хорошие баллы, а иногда вообще не понимаем, почему такие оценки. Конечно, подходим к техническим специалистам, просим разъяснить. Надо признать, что когда у нас, как у пары, пока ещё нет своего лица, то приходится сталкиваться с совершенно разными оценками. Как судьи оценивают выступления фигуристов? Разбираемся с рефери Екатериной Серовой Наталья Федорцова:

В ситуациях, когда видите, что вас откровенно недооценили, насколько сложно не опустить руки и идти дальше? Анна Кубликова:

Я бы сказала наоборот, возникает желание доказать, что мы чего-то стоим. Руки точно не опускаем.

Фото: instagram.com/yury_hulitski

О знакомстве и решении Анны оставить карьеру в России Наталья Федорцова:

Аня – русская, тренер – тоже из России, однако пара выступает за Беларусь. Получается, мир фигурного катания максимально интернациональный и нет этих сложностей с легионерским статусом и проблем со сменой паспортов? Юрий Гулицкий:

Ну, с Аней тоже не всё просто было. В первую очередь, её нужно было открепить от российской федерации фигурного катания. Мы благодарны, что они отпустили Аню к нам. Потом очень долго занимались тем, чтобы получить вид на жительство, чтобы выступать уже за Беларусь. Ну, а для Олимпийских игр… Сначала нужно туда отобраться, а потом будем решать проблему с белорусским паспортом. Поэтому у нас пока такая союзная пара, как Союзное государство, но мы постепенно делаем из Ани гражданку Беларуси. Наталья Федорцова:

Аня, а в целом насколько сложно вам далось решение оставить российскую карьеру?

Анна Кубликова:

Вообще не сложно. Согласилась буквально сразу, даже не раздумывая, стала в пару с Юрой. Наоборот, для меня это очень хороший шанс, поскольку на родине не сложилось. Целый год не могла найти партнёра. Уже практически завершила со спортом, а тут такая возможность, и я ни на секунду не пожалела. Наталья Федорцова:

А вообще, кто на кого вышел, как вы друг друга нашли? Анна Кубликова:

Это было в Москве. Пётр Вячеславович Дурнев предложил мою кандидатуру Татьяне Ильиничне Беляевой. Они очень хорошо общаются, поэтому знали, что есть я без пары и Юра один. Юрий Гулицкий:

Да, помню, Татьяна Ильинична предложила с Аней покататься. Попробовали и через некоторое время пришли к выводу, что нужно становиться в пару. Наталья Федорцова:

Какое первое впечатление было от первых прокатов и друг о друге в целом? Анна Кубликова:

На первой тренировке Юра был очень сосредоточенным. Мы мало общались, и он серьёзно был настроен на работу: никаких шуточек, ничего. Наталья Федорцова:

А сейчас? Анна Кубликова:

Сейчас уже с этим попроще. Даже с тренерами уже можем где-то и пошутить, и посмеяться, чтобы разрядить обстановку, а потом опять работать. Первое время смущались, конечно, но уже прошло. Наталья Федорцова:

А Юра, что подумал о Ане? Юрий Гулицкий:

Ну, сосредоточенным я был, потому что ещё и Александр Вячеславович Жулин был на тренировке. Но я знал, что девочка хорошая, с хорошим катанием, растяжкой. С первых прокатов понял, что сможем кататься вместе. Наталья Федорцова:

Как вы вышли на Жулина, или он вышел на вас? Юрий Гулицкий:

Поступило предложение от Александра Вячеславовича нашим тренерам. Так и получилось, что стали вместе работать.

Фото: instagram.com/yury_hulitski

О работе в паре. «Иногда получается сдержаться, а порой эмоции захлёстывают» Наталья Федорцова:

Работать в паре достаточно сложно. Было ли такое, что в голове проносится: «Что ты творишь, сейчас всё испортишь»? Юрий Гулицкий:

Ну, если не каждый день, то через день точно бывает. Понимаешь, что отвечаешь и за себя, и за партнёра. Поэтому самоанализа хватает. Мне это, порой, даже мешает: понимаю, что мог лучше, от этого начинаю расстраиваться, потом заводиться, и после едем переделывать элемент снова и снова. Но это спорт, и без самоанализа в нём сложно: ведь это залог развития. Наталья Федорцова:

Как между собой сглаживаете конфликты. Ведь явно без них не обходится? Анна Кубликова:

Лучший выход – сразу как можно дальше отъехать друг от друга, чтобы не наговорить лишнего, а потом молча сделать неполучившийся элемент ещё раз. Юрий Гулицкий:

Да, подышать, и либо медленно всё разобрать, либо переключиться на что-то другое, чтобы не ухудшать ситуацию. Но, чуть что, мы и сами стараемся сглаживать углы, и тренеры тоже отличные психологи. Наталья Федорцова:

А в целом, сложно ли уйти от взаимных упрёков? Анна Кубликова:

Раз на раз не приходится: иногда получается сдержаться, а порой эмоции захлёстывают. Наталья Федорцова:

Если что-то не получается, кто кого поддерживает и утешает? Анна Кубликова:

Всегда по-разному. Но со сложностями стараемся справляться вместе. Я бы сказала, что тут очень сильно помогают тренеры. Юрий Гулицкий:

Да, стараемся не забывать, что если неудача в первом танце, есть второй, где можно исправить ошибки и улучшить позиции. Или в следующем старте будет лучше, для того мы и тренируемся. Наталья Федорцова:

Есть ли в вашей паре лидер? Кто кого старается за собой тянуть? Анна Кубликова:

Мне кажется, что у нас Юра лидер. На тренировках всем командует он: что мы делаем, куда мы едем. Обычно я просто киваю и говорю «да, поехали».

Фото: instagram.com/yury_hulitski

Кто придумывает костюмы и макияж для выступлений Наталья Федорцова:

Тренировки, программа выступления – понятно, кто этим занимается. А кто придумывает костюмы, макияж и причёску для Ани, и кто вообще это делает? Анна Кубликова:

Придумываем вместе с тренерами. Юрий Гулицкий:

Работаем с ателье. Там дизайнеры предлагают различные ткани, модели, цветовую гамму. Но и мы даём свои рекомендации, если что, объясняем, почему тот или иной вариант для нас неудобен. В общем, всё решаем коллективом.

Анна Кубликова:

Что касается макияжа и причёски – всё люблю делать сама. Это уже стало своеобразным ритуалом за полтора-два часа до выхода. Наталья Федорцова:

Откровенно говоря, думала, что вас отдельно гримируют специально обученные люди. Анна Кубликова:

На чемпионате Европы первый раз у нас был гримёр. Мне делали макияж на первые два тренировочных дня, но на сами соревнования почему-то решила всё взять в свои руки. Наталья Федорцова:

И руки от волнения не дрожат? Анна Кубликова:

Иногда дрожат. Но я люблю всё сама, это уже просто привычка. Со своим макияжем чувствую себя увереннее. А с волосами ещё интереснее: гримёры не всегда учитывают нашу специфику. На тренировке была красивая причёска, но в процессе выступления всё стало распадаться, а я уже знаю, как сделать так, чтобы и красиво было, и удобно, и ничего не развалилось.

Фото: instagram.com/yury_hulitski

О селфи с Президентом Наталья Федорцова:

Во время гала-шоу удалось сделать селфи с Президентом, после этого подписчиков в Instagram прибавилось? Юрий Гулицкий:

Ну, лайков, как минимум, точно насобиралось. Все писали, что фото с Александром Григорьевичем – это очень круто. Было волнительно, но зато осталась хорошая память. Что публиковали участники и гости ЧЕ по фигурному катанию. Репортаж из соцсетей

Фото: instagram.com/yury_hulitski