Чемпионат Беларуси по бадминтону: подводим итоги

Новости Беларуси. 2 февраля на чемпионате Беларуси по бадминтону состоялись решающие поединки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Если в стартовые дни первенства отношения выяснили команды, то сегодня за места на пьедестале боролись одиночники и пары. Так, например, у женщин состоялась своя мини-сенсация.