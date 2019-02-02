Прямой эфир

Чемпионат Беларуси по бадминтону: подводим итоги

02 февраля 2019 19:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 2 февраля на чемпионате Беларуси по бадминтону состоялись решающие поединки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат Беларуси по бадминтону: подводим итоги-1

Если в стартовые дни первенства отношения выяснили команды, то сегодня за места на пьедестале боролись одиночники и пары. Так, например, у женщин состоялась своя мини-сенсация.

Чемпионат Беларуси по бадминтону: подводим итоги-4

На протяжении 10 лет равных не было Алесе Зайцевой, но сегодня победу одержала Марьяна Вербицкая. Всего же в соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов.

Подробности в видеоматериале.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Организаторы изменили программу «Минской лыжни». Рассказываем как
02 февраля 2019 18:55

Организаторы изменили программу «Минской лыжни». Рассказываем как

КХЛ. Минское «Динамо» обыграло рижское благодаря дублю Уиркоша
02 февраля 2019 18:46

КХЛ. Минское «Динамо» обыграло рижское благодаря дублю Уиркоша

Мини-футбол. Сборная Беларуси разгромила норвежцев на отборе к ЧМ
02 февраля 2019 18:35

Мини-футбол. Сборная Беларуси разгромила норвежцев на отборе к ЧМ