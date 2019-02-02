Организаторы изменили программу «Минской лыжни». Рассказываем как

Новости Беларуси. Минск готовится провести большой праздник для всех любителей лыжного спорта. Несмотря на традиционность соревнований, в 2019 году организаторы изменили программу «Минской лыжни», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К гонке добавятся биатлонные элементы. Поэтому участники задолго до старта вышли на трассу, чтобы опробовать свои силы. А задел всей тренировке ожидаемо дали представители министерства спорта и туризма.