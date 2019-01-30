Кубликова и Гулицкий: «ЧЕ зарядил нас позитивной энергетикой. Это будет хорошим заделом на будущее»

Новости Беларуси. Чемпионат Европы по фигурному катанию запомнится им навсегда. Белорусская пара Анна Кубликова и Юрий Гулицкий успешно прошли квалификацию и исполнили произвольную программу на минском льду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В интервью спортсмены рассказали о тренировках с Александром Жулиным и об удивительной атмосфере на «Минск-Арене».

Юрий Гулицкий, участник чемпионата Европы по фигурному катанию:

Держат нас еще эти эмоции, впечатления от всего проведенного турнира. Поэтому мы еще находимся в очень хорошем, приподнятом настроении. Действительно, этот чемпионат Европы нас зарядил положительными эмоциями, положительной энергией. Я думаю, что это будет хороший задел на будущее для нас.