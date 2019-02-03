Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

Новости Беларуси. Всемирная шахматная олимпиада 2022 года пройдет в Минске, равно как и два Кубка мира по шахматам и Конгресс ФИДЕ. Вроде бы и не новость – об этом стало известно еще в октябре 2018 года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но на неделе Беларусь и Международная федерация шахмат подписали контракт на проведение этих мероприятий. Специально для этого в Минск прибыл президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. Напомним, главой Международной федерации шахмат он был избран в октябре 2018-го, тогда же вице-президентом стала председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина. Казалось бы, до 2022 года еще масса времени. Но это если не вспоминать, сколько спортивных событий международного уровня планируется провести в нашей стране в ближайшие три года. Не говоря уже о тех, которые только-только закончились. Корреспондент Виктория Ходосок о том, как Беларусь становится центром международного спортивного притяжения.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Сегодня все знают, что ЗОЖ – это модно. Но ключевое, конечно, – полезно. И главный тренд спортивной политики Беларуси – приобщать к спорту всех и каждого. Тем более заниматься есть где: мы строим ледовые арены, стадионы, спорткомплексы. Их уровень высоко оценили профессионалы – тысячи спортсменов, судей, тренеров. И не только белорусских. Да и Минск давно уже стал центром европейской спортивной жизни.

Телетрансляция одного из самых красивых видов спорта усадила перед экранами телевизоров миллионы зрителей 20 стран. Вместе с тем более 100 тысяч болельщиков неутомимо аплодировали с трибун «Минск-Арены», в то время как лучшие фигуристы Европы – виртуозы конька – на минском льду боролись за звание чемпионов.

Но для нас это не удивительно: Александр Лукашенко на льду часто, да и сам человек спортивный. И в стране спорту – большое внимание.

«Мы доказали, что можем принять чемпионат мира». Александр Лукашенко на гала-концерте ЧЕ по фигурному катанию Им сыграны сотни тысяч партий, а его интуиции под силу просчитать соперника на несколько ходов вперед. Сергей Жигалко в интеллектуальном спорте уже 24 года. Ведущий белорусский шахматист и международный гроссмейстер. В 2017-м – победитель чемпионата Европы по шахматам в блице.

Среди лучших он, конечно, надеется быть и в нашей команде Всемирной олимпиады 2022-го.

Сергей Жигалко, международный гроссмейстер по шахматам:

Всемирная шахматная олимпиада – это командный турнир, участвуют сборные страны. Вот мы, как хозяйка, имеем право выставить три команды. Я думаю, примерно за полгода будет определяться состав главным тренером, руководством федерации шахмат, кто достоин представить нашу сборную на самых высоких позициях. Я буду очень стараться сделать всё возможное. Александр Лукашенко и Аркадий Дворкович обсудили развитие шахматного спорта в Беларуси

Право проводить самый крупный турнир – Олимпиаду – Беларусь получила в октябре 2018 года на заседании Генеральной ассамблеи. Кроме нас за право боролись Тунис и Южная Корея. Но наша заявка – в приоритете. Во-первых, Беларусь известна своими высокими организаторскими способностями. Во-вторых, к шахматам в стране – должное внимание. Уже пять лет работает и развивается школа шахмат ФИДЕ, одна из лучших в мире. Сюда же часто приезжают учиться официальные делегации – от Арабских Эмиратов до Чехии.

Потому с прицелом на спорт и о больших совместных планах на неделе говорили Александр Лукашенко и Аркадий Дворкович. Глава международной федерации приехал обсудить предстоящие события. Глава ФИДЕ: «Важно, чтобы в 2022 году белорусская команда успешно выступила на домашней олимпиаде» Но перед этим еще успеем организовать – в 2020 году – женский Кубок мира по шахматам, еще через год – мужской.

Итак, на три года Беларусь станет центром притяжения мировой шахматной элиты. Уже известно, что на Олимпиаду к нам приедут более 3000 игроков из 180 стран. Контракт на проведение подписан.

Анастасия Сорокина, вице-президент Международной федерации шахмат, председатель Белорусской федерации шахмат:

Белорусская федерация шахмат активную позицию имеет на международной арене. Мы уже проводили чемпионат Европы по шахматам, чемпионат Европы по блицу и быстрым шахматам. Три года кряду мы проводим чемпионат по блицу и быстрым шахматам среди кадетов. Поэтому мы уже имеем хороший опыт проведения международных соревнований. Как известно, Минск уже славится своими хорошими традициями спортивными и в других видах спорта. Всемирная Олимпиада, Конгресс и два Кубка мира. Как Минск готовится стать шахматной столицей планеты?

Яна Ярмашевич, член юниорской сборной по фристайлу:

Я полгода лежала, прикованная к кровати в больнице. Мне все говорили: «Нет-нет. Куда? Иди в шахматы». Но ей уже восемь лет как покоряется лыжная акробатика. Яна Ярмашевич вместе с юниорской сборной сейчас готовится к этапу Кубка Европы по фристайлу в Раубичах.

В день несколько тренировок. От высоты прыжка зависит количество очков от судей. Но спортсменке к нагрузкам не привыкать – легких побед не бывает. Да и на кону финал соревнований в Италии, а еще больше – возможность со временем попасть в национальную сборную. Яна Ярмашевич:

Я просто не знаю, что делают обычные дети. Я уже с детства в спорте. Поэтому я привыкла к такому раскладу. Здесь всё доводится до автоматизма. Каждый прыжок выполняется по тысяче раз, чтобы можно было делать его качественно, на хорошие баллы. В это же время в Раубичи съедутся и сотни сильнейших биатлонистов Европы. Заявку на участие в чемпионате подали 36 стран. Центр полным ходом готовится к его проведению. Трасса для спортсменов уже в идеальном состоянии.

Безупречное скольжение обеспечивают ратраки – специальные машины, правильное питание – искусные повара, а комфортное проживание – старательные администраторы.

Леонид Карась, заместитель директора Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:

Подготовка началась еще в конце ноября – начале декабря. Благо, в этом году зима позволила нам вести эту подготовку рано. Когда появилась первая отрицательная температура, начали заготавливать снег. Объемы снега на сегодняшний день – порядка 20 тысяч метров кубических на трассы вывезено, и на стадионе порядка 10 тысяч. «Машины делают по 35-40 рейсов в день»: как в Раубичах готовят снежную трассу Накал спортивных страстей еще впереди. Речь о II Европейских играх. До их старта осталось 138 дней. Тысячи спортсменов и сотни тысяч болельщиков соберутся в Минске. Для этого задействуют 12 спортплощадок. И, чтобы от соревнований остались только приятные впечатления, организаторы стараются на славу.

Макис Асимакопулос, спортивный консультант Европейских олимпийских игр:

У вас уже есть успешный опыт проведения крупных спортивных мероприятий. Уверен, Беларусь на достойном уровне примет и II Европейские игры. Вся Европа следит за подготовкой и с нетерпением ждет их. Каждый раз, когда мы приезжаем к вам, мы видим большой прогресс в организации. Здесь, конечно, важна и большая поддержка со стороны правительства Беларуси, которое прислушивается и учитывает на практике все наши рекомендации в подготовке к Играм. А вот подрастающий Степан пока за важными спортивными событиями, уже вписанными в историю страны, с гордостью будет следить со стороны. Его большие победы в шахматном искусстве впереди. Желание быть лучшим есть, а возможности для этого созданы.