Алексей Ковалёв: «Белорусские спортсмены на главном старте четырёхлетия в корейском Пхёнчхане выступили очень достойно»

К сожалению, белорусские биатлонисты в мужской эстафете не сумели повторить успех своих коллег по женской команде – 8 место.

Вот и подошла к концу зимняя Олимпиада. Белорусские спортсмены на главном старте четырёхлетия в корейском Пхёнчхане выступили очень достойно.

Были весьма близки к пьедесталу белорусские конькобежцы. В масс-старте Марина Зуева стала шестой, а Виталий Михайлов занял 7 место. Увы, но его супруга Татьяна пробиться в финал не сумела.

Молодой белорусский конькобежец Игнат Головатюк на дистанции 1000 м расположился на 28 строчке протокола. Будем надеяться, что наши мастера скоростного бега на ледовых дорожках будут прогрессировать и смогут показать медальные результаты через 4 года на Олимпийских играх в Пекине.

Белорусская спортсменка показала, чем кормят в олимпийской деревне

К сожалению, в заключительные соревновательные дни было не под силу улучшить свои позиции белорусским лыжникам. В марафоне Михаил Семёнов занял 44 место, такая же позиция на 30-километровой дистанции у лыжницы Полины Сероносовой. Валентина Каминская расположилась следом, а вот Юлия Тихонова финишировать не сумела.