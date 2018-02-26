Алексей Ковалёв: «Белорусские спортсмены на главном старте четырёхлетия в корейском Пхёнчхане выступили очень достойно»

Вот и подошла к концу зимняя Олимпиада. Белорусские спортсмены на главном старте четырёхлетия в корейском Пхёнчхане выступили очень достойно.
К сожалению, белорусские биатлонисты в мужской эстафете не сумели повторить успех своих коллег по женской команде – 8 место.
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Были весьма близки к пьедесталу белорусские конькобежцы. В масс-старте Марина Зуева стала шестой, а Виталий Михайлов занял 7 место. Увы, но его супруга Татьяна пробиться в финал не сумела.
Молодой белорусский конькобежец Игнат Головатюк на дистанции 1000 м расположился на 28 строчке протокола. Будем надеяться, что наши мастера скоростного бега на ледовых дорожках будут прогрессировать и смогут показать медальные результаты через 4 года на Олимпийских играх в Пекине.
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К сожалению, в заключительные соревновательные дни было не под силу улучшить свои позиции белорусским лыжникам. В марафоне Михаил Семёнов занял 44 место, такая же позиция на 30-километровой дистанции у лыжницы Полины Сероносовой. Валентина Каминская расположилась следом, а вот Юлия Тихонова финишировать не сумела.
Яркая выдалась церемония закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане, где флаг нашей сборной пронесла Дарья Домрачева. В Корее спортсменка завоевала серебро в масс-старте, а также помогла женской команде в эстафетной гонке взойти на высшую ступень пьедестала.
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Таким образом, Дарья Домрачева стала четырехкратной олимпийской чемпионкой, вместе с тем олимпийскими чемпионками стали – Надежда Скардино, а также дебютантки игр Динара Алимбекова и Ирина Кривко.
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