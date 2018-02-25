Чем запомнились миру Олимпийские игры-2018? Самые яркие кадры, цифры и достижения в репортаже СТВ

Спорт не только объединяет людей, но и улучшает качество их жизни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ЗОЖ в Беларуси – давно устоявшийся тренд. Социологи отмечают: в иерархии жизненных ценностей белорусов здоровье – на первом месте. Государство дает возможность заниматься им с пеленок. Ну а если есть желание делать это профессионально, в распоряжении и спортивные площадки, и школы олимпийского резерва. Если работать над развитием спорта и его популяризацией, не только в преддверии международных соревнований, ежегодно, ежемесячно, ежедневно – будет и результат.

92 национальных сборных, 3 тысячи спортсменов, 102 комплекта медалей, 15 видов спорта, телеаудитория – больше 2 миллиардов человек. Так выглядит сухая статистика Олимпиады. Но Игры в Пхенчхане во многом претендовали на уникальность. Впрочем, обо всем по порядку.

САМЫЕ СКРОМНЫЕ Тон на самые дорогие Игры задала Олимпиада в Сочи. Южнокорейские власти пошли по другому пути. Все объекты были построены заранее. А официальная церемония закрытия запомнится не только красочным шоу, но и небольшим бюджетом. Скромно, но со смыслом.

Сегодня, 25 февраля, спортивный мир попрощался с Олимпийскими играми-2018. 18 дней были до предела насыщены эмоциями. Пришло время передавать эстафету дальше. Красочная церемония и непередаваемая атмосфера праздника.

Церемония прошла на пятиугольной арене диаметром 72 метра. На Востоке всё имеет скрытый смысл. Пять трибун, которые расположены под определенным углом, символизируют экологию, культуру, заботу о мире, экономичность и ставку на передовые информационные технологии. Авторы шоу показали всё лучшее, что есть в стране. А главное, идея праздника, единения. Атлеты со всей планеты на стадионе представляют одну спортивную нацию.

По предварительным подсчетам, старты обошлись Южной Корее чуть больше чем в 12 миллиардов долларов. А вот отдача ожидается в разы больше – около 61 миллиарда. Плюс организаторы в ожидании так называемой «корейской волны».

Туристическое цунами уже накрывало страну после Игр в Сеуле. Провести соревнования с пользой для бюджета – вот чему у корейцев действительно можно поучиться!

Андрей Попков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Корея:

Корейцы весьма прагматичные люди, рациональные. Конечно, для них это огромная честь – принимать Олимпийские игры. За это они очень долго боролись. Игры были организованы при поддержке крупных корейских компаний. Многие из них сами занимались строительством спортивных сооружений, которые затем на условиях аренды передавались организаторам. Многие из этих сооружений в последующем будут использоваться на коммерческой основе. Такой корейских подход. САМЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ Впервые в истории Игры объявили дружественными экологии. При подготовке корейцы использовали только экологически чистые материалы и технологии, оберегая природу. Но попали под разнос, когда вырубили заповедник с 500-летними деревьями, чтобы построить скоростной спуск. Разразился нешуточный скандал, и власти пообещали высадить новые деревья, но посадки с историей уже не вернешь.

Вообще, бережное отношение к окружающему миру в Корее удивительным образом сочетается с применением высоких технологий. В из случае прогресс – природе не помеха. Юлия Бешанова, СТВ:

Город Сонгдо обычно здесь, в Южной Корее, упоминают с приставкой «самый умный». Он действительно самый современный и самый умный. Он буквально напичкан информационными разработками. Окружающая действительность подстраивается под нужды и желания буквально каждого жителя таких огромных небоскребов. К тому же, город максимально экологичен. Например, этот велосипед – не просто тренажер. На нем можно совершить увлекательную экскурсию по самому современному городу. Цифры на экране показывают, какое количество кислорода вам удалось сохранить, не сев за руль своего автомобиля. САМЫЕ ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 5G, умная система безопасности, интерактивные аттракционы, где каждый болельщик мог почувствовать себя олимпийцем. Корейцы удивляли. Что и неудивительно. Сегодня безусловный лидер в разработке новейших технологий именно Южная Корея.

КИСТ – центр южнокорейских технологий. Здешние сотрудники приложили свои умы и руки ко всем значимым изобретениям последних пятидесяти лет. В этой научной лаборатории исследователи со всего мира решают глобальные проблемы.

Алексей Игнатьев-Качан, молодой ученый (Беларусь):

Чтобы минимизировать токсический эффект от химиопрепаратов, который используются сейчас, лучше доставлять лекарства целенаправленно в раковые клетки. Так будет меньше вреда для других клеток организма, для здоровых клеток. САМЫЕ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ Олимпийский пьедестал штурмовали 32 белорусских атлета. Погодные неурядицы в начале стартов буквально на глазах сдували наши медальные надежды. Несмотря на все сложности, Беларусь уверенно поднималась в неофициальном медальном зачете на 15-е место. Подружиться с пхенчханским ветром наши биатлонистки смогли уже к масс-старту. Серебро Домрачевой вселило уверенность – силы бороться за награды есть. А женская эстафета стала настоящей сенсацией спортивного мира.

Журналисты всего мира уже назвали белорусских спортсменок «золотой четверкой». А их победу – главной сенсацией Олимпиады. Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева. После финиша, казалось, они сами не сразу поверили в свою победу. Гонка проходила в тяжелейших погодных условиях.

Девушки заставили понервничать болельщиков, но справились с проблемами «на отлично». В результате, в белорусской копилке – еще одно золото. А Дарья Домрачева стала единственной в мире четырехкратной олимпийской чемпионкой по биатлону!

Как героев в Беларуси встречали фристайлистов. Анна Гуськова буквально впрыгнула на пьедестал. В суперфинале спортсменка заявила прыжок с высокой сложностью.

Кстати, золото в этом виде спорта – уже традиционное достижение нашей сборной. Не с пустыми руками мы вот уже 20 лет подряд.

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:

То, что против нас начали применять какие-то черные запрещенные приемы, это лишний раз подтверждает наш уровень. Высшая оценка мастерства нашей страны, наших спортсменов.

САМЫЕ СИМВОЛИЧНЫЕ Несмотря на высокие технологии, корейцы – народ крайне суеверный. Придерживаются традиций, соблюдают ритуалы. Олимпиада – вовсе не повод отказаться от привычного жизненного уклада.

Юлия Бешанова:

Несмотря на то, что технологическое будущее в Корее уже наступило, сами корейцы – крайне традиционный народ. В этом доме нет четвертого этажа, потому что число «четыре» и слово «смерть» произносятся одинаково. Кстати, логотип Игр тоже читаем, как открытую книгу. Эмблема состоит из двух символов. Первый: гармоничное сочетание неба, земли и человека. Второй обозначает снег, лед и звездные выступления спортсменов. Старты – самое обсуждаемое событие последних двух недель.

Кстати, соревнования показывали по всем телеканалам. Болельщики, которым не достались билеты на стадион, следили за соревнованиями в многочисленных ресторанчиках. Отличный повод – не только поддержать атлетов, но и познакомиться с местной кухней.