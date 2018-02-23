Первый тренер Алимбековой: «Она девочка из деревни. Могли ли мы мечтать». Репортаж с малой родины олимпийской чемпионки

Новости Беларуси. Собственный корреспондент СТВ в Могилевском регионе 23 февраля отправился в Чаусы, а точнее чаусскую спортивную школу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведь именно на нее пал Олимпийский выбор наших биатлонисток.

23 февраля юные биатлонисты из чаусской спортивной школы на тренировку вышли с особым настроением. Вот он наглядный пример – если много работать, то и результат придет.

Никита Снежко, воспитанник СДЮШОР Чаусского района:

Динара и наши биатлонистки показали своим примером, что можно добиться таких результатов. Главное – усердно тренироваться.

Александра Горностаева, воспитанник СДЮШОР Чаусского района:

Мы все очень радовались. Все за нее болели.

Александр Малиновский, воспитанник СДЮШОР Чаусского района:

Я буду тренироваться и добьюсь таких высот, как и они.

Факты о биатлонистке Динаре Алимбековой Эта спортивная школа одна из сильнейших в стране по подготовке биатлонистов. Настоящая кузница кадров для национальной команды. Первые шаги в биатлоне здесь делал и серебряный призер Ванкувера Сергей Новиков.

23 февраля он заглянул в свою альма-матер, чтобы поздравить первого тренера Динары Алимбековой. 11 лет назад Мария Шипикова разглядела в обычной школьнице талант и помогла его развить.

Мария Шипикова, первый тренер Динары Алимбековой:

Я простой работник спортивной школы, она девочка с деревни. Ну могли ли мы мечтать? Может и могли – в сердце, в душе, но чтобы это свершилось.

Сергей Новиков, серебряный призёр Олимпийских игр 2010:

Я еще до Олимпиады сказал, что у биатлонной команды будет две олимпийские медали. А золото, конечно, приятно удивило.

Бьорндален: «Это большой день для Беларуси. Выиграть эстафету – безумие» В детстве Динара Алимбекова стояла перед выбором – спорт или музыка. Но тренеры убедили – биатлон это ее. Скорость хорошая, меткий глаз и самообладание на высоте. Первый успех пришел два года назад – золото на юниорском планетарном форуме. А теперь, еще только в 22 года, высшее достижение.

Юрий Прокопенко, СТВ:

В Чаусах всеобщее воодушевление. Город буквально задышал Олимпиадой. Здесь почти все один одного знают. Золотой успех белорусских биатлонисток и своей землячки Динары Алимбековой воспринимают как свой личный.

Елена Дорошкова, житель Чаус:

Наша Динарочка Алимбекова. Молодец, умница. Мы так за нее переживали, болели.

Павел Щербак, житель Чаус:

Я ее несколько раз возил на соревнования в Новополоцк. Немножко ее знаю. Очень приятно на душе. Тамара Галанченко, житель Чаус:

Она училась в нашей школе. И училась хорошо, успеваемость была хорошая и там успела все. «Спасибо, любимая команда»: как Домрачева, Кривко и Алимбекова отмечали победу на ОИ в соцсетях После победы в Пхенчхане белорусские биатлонистки сделали свой выбор – 15 тысяч рублей направятся в Чаусскую специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва.

Александр Дорофеев, директор СДЮШОР Чаусского района:

На тренерском совете мы решим куда потратить. Предварительно скажу куда – укрепление материальной базы.