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Первый тренер Алимбековой: «Она девочка из деревни. Могли ли мы мечтать». Репортаж с малой родины олимпийской чемпионки 

23 февраля 2018 17:00
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Новости Беларуси. Собственный корреспондент СТВ в Могилевском регионе 23 февраля отправился в Чаусы, а точнее чаусскую спортивную школу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый тренер Алимбековой: «Она девочка из деревни. Могли ли мы мечтать». Репортаж с малой родины олимпийской чемпионки  -1

Ведь именно на нее пал Олимпийский выбор наших биатлонисток. 

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Первый тренер Алимбековой: «Она девочка из деревни. Могли ли мы мечтать». Репортаж с малой родины олимпийской чемпионки  -4

23 февраля юные биатлонисты из чаусской спортивной школы на тренировку вышли с особым настроением. Вот он наглядный пример – если много работать, то и результат придет.

Первый тренер Алимбековой: «Она девочка из деревни. Могли ли мы мечтать». Репортаж с малой родины олимпийской чемпионки  -6

Никита Снежко, воспитанник СДЮШОР Чаусского района:
Динара и наши биатлонистки показали своим примером, что можно добиться таких результатов. Главное – усердно тренироваться.

Александра Горностаева, воспитанник СДЮШОР Чаусского района:
Мы все очень радовались. Все за нее болели.

Первый тренер Алимбековой: «Она девочка из деревни. Могли ли мы мечтать». Репортаж с малой родины олимпийской чемпионки  -9

Александр Малиновский, воспитанник СДЮШОР Чаусского района:
Я буду тренироваться и добьюсь таких высот, как и они.

Первый тренер Алимбековой: «Она девочка из деревни. Могли ли мы мечтать». Репортаж с малой родины олимпийской чемпионки  -11

Факты о биатлонистке Динаре Алимбековой  

Эта спортивная школа одна из сильнейших в стране по подготовке биатлонистов. Настоящая кузница кадров для национальной команды. Первые шаги в биатлоне здесь делал и серебряный призер Ванкувера Сергей Новиков.

Первый тренер Алимбековой: «Она девочка из деревни. Могли ли мы мечтать». Репортаж с малой родины олимпийской чемпионки  -14

23 февраля он заглянул в свою альма-матер, чтобы поздравить первого тренера Динары Алимбековой. 11 лет назад Мария Шипикова разглядела в обычной школьнице талант и помогла его развить.

Первый тренер Алимбековой: «Она девочка из деревни. Могли ли мы мечтать». Репортаж с малой родины олимпийской чемпионки  -16

Мария Шипикова, первый тренер Динары Алимбековой:
Я простой работник спортивной школы, она девочка с деревни. Ну могли ли мы мечтать? Может и могли – в сердце, в душе, но чтобы это свершилось.

Первый тренер Алимбековой: «Она девочка из деревни. Могли ли мы мечтать». Репортаж с малой родины олимпийской чемпионки  -18

Сергей Новиков, серебряный призёр Олимпийских игр 2010:
Я еще до Олимпиады сказал, что у биатлонной команды будет две олимпийские медали. А золото, конечно, приятно удивило.

Первый тренер Алимбековой: «Она девочка из деревни. Могли ли мы мечтать». Репортаж с малой родины олимпийской чемпионки  -20

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В детстве Динара Алимбекова стояла перед выбором – спорт или музыка. Но тренеры убедили – биатлон это ее. Скорость хорошая, меткий глаз и самообладание на высоте. Первый успех пришел два года назад – золото на юниорском планетарном форуме. А теперь, еще только в 22 года, высшее достижение.

Первый тренер Алимбековой: «Она девочка из деревни. Могли ли мы мечтать». Репортаж с малой родины олимпийской чемпионки  -23

Юрий Прокопенко, СТВ:
В Чаусах всеобщее воодушевление. Город буквально задышал Олимпиадой. Здесь почти все один одного знают. Золотой успех белорусских биатлонисток и своей землячки Динары Алимбековой воспринимают как свой личный.

Первый тренер Алимбековой: «Она девочка из деревни. Могли ли мы мечтать». Репортаж с малой родины олимпийской чемпионки  -25

Елена Дорошкова, житель Чаус:
Наша Динарочка Алимбекова. Молодец, умница. Мы так за нее переживали, болели.

Павел Щербак, житель Чаус:
Я ее несколько раз возил на соревнования в Новополоцк. Немножко ее знаю. Очень приятно на душе.

Тамара Галанченко, житель Чаус:
Она училась в нашей школе. И училась хорошо, успеваемость была хорошая и там успела все.

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После победы в Пхенчхане белорусские биатлонистки сделали свой выбор – 15 тысяч рублей направятся в Чаусскую специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва.

Первый тренер Алимбековой: «Она девочка из деревни. Могли ли мы мечтать». Репортаж с малой родины олимпийской чемпионки  -28

Александр Дорофеев, директор СДЮШОР Чаусского района:
На тренерском совете мы решим куда потратить. Предварительно скажу куда – укрепление материальной базы.

Первый тренер Алимбековой: «Она девочка из деревни. Могли ли мы мечтать». Репортаж с малой родины олимпийской чемпионки  -30

Сразу после возвращения с Олимпиады Динара Алимбекова обещала приехать домой, на малую родину. Олимпийскую чемпионку будет встречать весь город.

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# Зимняя Олимпиада – 2018 # Александр Малиновский # Сергей Новиков # Фотофакт

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