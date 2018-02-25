В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских Игр: кадры с места событий

Новости Беларуси. Главное спортивное событие года, к которому в минувшие две недели было приковано внимание болельщиков со всего мира, уходит в историю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Главное спортивное событие года, к которому в минувшие две недели было приковано внимание болельщиков со всего мира, уходит в историю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В южнокорейском Пхенчхане состоялась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских Игр.
Организаторы впечатлили публику. В праздничном шоу приняли участие более двух тысяч человек. Центральным событием стало шествие спортсменов.
Белорусскую делегацию возглавила самая титулованная биатлонистка мира – четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. На церемонии она пронесла национальный флаг. Ну а Олимпийское знамя было передано 25 февраля Пекину.