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В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских Игр: кадры с места событий

25 февраля 2018 13:31
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Новости Беларуси. Главное спортивное событие года, к которому в минувшие две недели было приковано внимание болельщиков со всего мира, уходит в историю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских Игр: кадры с места событий -1

В южнокорейском Пхенчхане состоялась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских Игр.

В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских Игр: кадры с места событий -3

Организаторы впечатлили публику. В праздничном шоу приняли участие более двух тысяч человек. Центральным событием стало шествие спортсменов.

В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских Игр: кадры с места событий -5

Белорусскую делегацию возглавила самая титулованная биатлонистка мира – четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. На церемонии она пронесла национальный флаг. Ну а Олимпийское знамя было передано 25 февраля Пекину.

В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских Игр: кадры с места событий -7

В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских Игр: кадры с места событий -9

В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских Игр: кадры с места событий -11

В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских Игр: кадры с места событий -13

В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских Игр: кадры с места событий -15

В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских Игр: кадры с места событий -17

В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских Игр: кадры с места событий -19

В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских Игр: кадры с места событий -21

В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских Игр: кадры с места событий -23

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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