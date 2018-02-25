Медали Беларуси в Пхёнчхане. Подводим итоги ОИ-2018

Новости Беларуси. Медали и рекорды – не единственные достижения победителей на Олимпиадах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Звучащий гимн, развевающийся флаг на церемонии награждения – подтверждение и того, что государство состоялось. В такие моменты радости утихают споры, исчезают разногласия. Нация объединяется. «Смотрела Олимпиаду, не спала всю ночь!» – одна из самых распространенных фраз в это время, которую можно услышать где угодно и от кого угодно.

В унисон эти слова произносила вся Беларусь. Первый тренер нашей первой золотой медалистки Пхенчхана за Олимпиадой следил, находясь здесь, в Раубичах. С телеэкрана – выступление Анны Гуськовой, из окна – трамплины, с которых и начался путь белоруски к планетарной спортивной победе.

Юрий Купрацевич, первый тренер олимпийской чемпионки Анны Гуськовой:

Аня Гуськова прыгала с третьего трамплина. Это тройной трамплин, с которого выполняются тройные прыжки.

Так совпало, вся молодая и спортивная Беларусь – здесь же, в Раубичах участники «Снежного снайпера» – следила и за одними из последних стартов Олимпиады, в которых мы стали первыми.

Этот результат назвали сенсацией. Не меньшей сенсацией, чем золотой триумф нашей Даши в Сочи. Против белорусских девушек корейская погода – усиливающийся ветер, высокая влажность со снегом и психологическое давление – лидерство самой престижной биатлонной дисциплины традиционно за другими странами. Поэтому и ставки букмекеров на Германию. Но история уже помнит такое противостояние. И снова мы победили.

Даже врачи своих пациентов после операции приветствовали новостями из Кореи.

Такая новость действительно может поспособствовать выздоровлению.

Павел Скакун, заведующий отделением №2 РНПЦ травматологии и ортопедии:

Начиная с Алексея Гришина, Кушнир – все они оперировались у нас в центре. Цупер консультировалась здесь неоднократно, можно сказать, мы спасли ее от операции. Она потом выиграла Олимпиаду.

Несколько операций, курс реабилитации – и Анну поставили на ноги. Да так, что она смогла устоять после серии впечатляющих сальто.

Юрий Купрацевич:

Вот она заплакала.

Эйфория белорусов действительно оказалась безграничной. В прямом смысле. Вот так, например, за наши победы радовались литовские туристы (подробнее – в видеоматериале).

Победные эмоции даже монетизировали белорусские магазины. Говорят, что выручка выросла. Очередей за нашей олимпийской формой в торговых центрах нет, но вот ее дизайнер Людмила Лобкова не без гордости отмечает, что общая спортивная форма наших победителей заметно наполнила содержанием национальную гордость.

Людмила Лобкова, дизайнер:

Главная победа Беларуси в некой такой сплоченности и в том, что мы все вместе переживаем за наших спортсменов. Это было непередаваемое ощущение. Мне было приятно, что это победа всех именно в том, что мы вместе.

Страна ликовала от самого центра Минска до самых до окраин. Сенно – Витебская область. Знакомьтесь, эта женщина вырастила олимпийскую чемпионку – Ирину Кривко – одну из биатлонисток нашего «золотого квартета». Эта победа связала всю страну – бесконечный поток поздравлений. Скромность та же, локация – другая. Столичный универмаг. Здесь уже 30-й год работает продавец Елена Гуськова. Мама «золотой» фристайлистки от внимания «спряталась», уйдя в отпуск. Удар журналистского внимания взяли на себя ее коллеги.

Радость материнских сердец разделила вся Беларусь. Наших олимпийцев одним из первых поздравил наш Президент. Это уже традиция, когда в официальной телеграмме главы государства – аккумуляция того, о чем говорят на кухнях и в транспорте всей страны.

«Девчата, вы сотворили настоящий подвиг! Каждая из вас смогла показать максимум в непростых условиях, проявив самоотверженность, выдержку и высочайшее мастерство», – говорится в поздравлении Президента.

Александр Лукашенко не обошел внимание и другой факт. Не радостный для белорусов и не делающий чести для мирового спорта.

Александр Лукашенко:

Мне пришлось ночью поднять по тревоге МИД, задействовать посольство в Республике Корея. Направить немедленно правительственную телеграмму в адрес президента МОК Томасу Баху. Высказал ему всё, как я думаю, в мягкой форме. За эти 20 лет, что я работаю президентом НОК, я ни разу не был на этих сессиях, но думаю, что мне надо там в ближайшее время побывать, чтобы это сонное политизированное царство немножко расшевелить. Делят этих людей заранее по рангам и начинают делить медали: кто сильнее политически, тот и получает медаль. Так быть не должно.

Посылы белорусского лидера в адрес главы МОК поддержала и мировая спортивная общественность, и единодушно интернет-сообщество Беларуси.