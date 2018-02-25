27 февраля белорусская делегация прибудет из Пхёнчхана в Минск

Новости Беларуси. Подводя итоги Олимпиады. Беларусь в медальном зачете – 15-я. В копилке нашей команды – 2 золота и серебро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Награды высшей пробы завоевала фристайлистка Анна Гуськова и наши несравненные биатлонистки – Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева, оставившие далеко позади фаворитов в женской эстафете. Белорусскую делегацию ждут в Минске уже 27 февраля. В Национальном аэропорту «Минск» состоится торжественная встреча спортсменов и тренеров.