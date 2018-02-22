Олимпийская чемпионка Анна Гуськова: «Непривычно, что столько внимания. Даже немного пугает»

Новости Беларуси. 22 февраля в Беларусь из Пхенчхана вернулась олимпийская команда по фристайлу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наших спортсменов встречали в Национальном аэропорту. Особую радость всем белорусам, конечно же, принесла Анна Гуськова. Спортсменка завоевала Олимпийское золото. Одну из двух высших наград в копилке страны.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Самолет из Абу-Даби, на борту которого находились белорусские фристайлисты, прибыл в Минск на полчаса раньше как будто бы стараясь приблизить долгожданную встречу со спортсменами. И особенно – с олимпийской чемпионкой Анной Гуськовой.

Прыгнуть выше головы. Именно это удалось 25-летней спортсменке. А вот сделать не то что сальто, а даже шаг в аэропорту во время встречи чемпионки было невозможно. Анну окружили сотни человек.

А она, показывая медаль, призналась: такого внимания не ожидала.

Анна Гуськова, олимпийский чемпион по фристайлу:

Непривычно, что столько внимания. Даже немного пугает. Я понимаю, что все радуются, и я радуюсь. Просто большое количество людей. Даже не верится, что столько людей болело за нашу команду.



Раздача автографов продолжалась около получаса. Спортсменку не отпускали болельщики и пресса.

Анна Гуськова просто утопала в цветах, которые ей продолжали дарить.

Результаты в Пхенчхане стали обидными для Аллы Цупер. Именитая спортсменка рассчитывала на медаль. Но не справилась с приземлением после сложнейшего прыжка. От общения с прессой и вовсе отказался Антон Кушнир. Ситуацию с судейством его выступлений обсуждала вся страна.

Николай Козеко, главный тренер команды Беларуси по фристайлу:

Резонанс того, что наша реакция была быстрая моментальная, до судей дошла. Судьи пересматривали оценку, особенно старший судья мотивировал их пересмотреть оценку, но они настояли на своем.

Команда под руководством Козеко привозила медали с каждых зимних Игр. Такой результат – уже традиция, которая стала реальностью, в том числе, и благодаря поддержке белорусов.



Алла Цупер, участник команды Беларуси по фристайлу:

Очень приятно, что нас так встречают. Огромное спасибо всей стране, которая за нас болела, переживала.

Михаил Курлович, тренер команды Беларуси по фристайлу:

Мы фактически весь день – с утра до ночи проводили на склоне. До склона надо было ехать час. Час туда и час обратно. Скучали по общению, по земле, по родным, близким.