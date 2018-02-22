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Олимпийская чемпионка Анна Гуськова: «Непривычно, что столько внимания. Даже немного пугает»

22 февраля 2018 17:13
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Новости Беларуси. 22 февраля в Беларусь из Пхенчхана вернулась олимпийская команда по фристайлу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Олимпийская чемпионка Анна Гуськова: «Непривычно, что столько внимания. Даже немного пугает»-1

Наших спортсменов встречали в Национальном аэропорту. Особую радость всем белорусам, конечно же, принесла Анна Гуськова. Спортсменка завоевала Олимпийское золото. Одну из двух высших наград в копилке страны.

Золото Анны Гуськовой на Олимпиаде-2018. Как это было 

Олимпийская чемпионка Анна Гуськова: «Непривычно, что столько внимания. Даже немного пугает»-4

Дмитрий Боярович, СТВ:
Самолет из Абу-Даби, на борту которого находились белорусские фристайлисты, прибыл в Минск на полчаса раньше как будто бы стараясь приблизить долгожданную встречу со спортсменами. И особенно – с олимпийской чемпионкой Анной Гуськовой.

Олимпийская чемпионка Анна Гуськова: «Непривычно, что столько внимания. Даже немного пугает»-6

Прыгнуть выше головы. Именно это удалось 25-летней спортсменке. А вот сделать не то что сальто, а даже шаг в аэропорту во время встречи чемпионки было невозможно. Анну окружили сотни человек.

Видеофакт: как поздравляли Анну Гуськову с олимпийским золотом в Пхёнчхане 

Олимпийская чемпионка Анна Гуськова: «Непривычно, что столько внимания. Даже немного пугает»-9

А она, показывая медаль, призналась: такого внимания не ожидала.

Олимпийская чемпионка Анна Гуськова: «Непривычно, что столько внимания. Даже немного пугает»-11

Анна Гуськова, олимпийский чемпион по фристайлу: 
Непривычно, что столько внимания. Даже немного пугает. Я понимаю, что все радуются, и я радуюсь. Просто большое количество людей. Даже не верится, что столько людей болело за нашу команду. 

Олимпийская чемпионка Анна Гуськова: «Непривычно, что столько внимания. Даже немного пугает»-13


Раздача автографов продолжалась около получаса. Спортсменку не отпускали болельщики и пресса. 

Олимпийская чемпионка Анна Гуськова: «Непривычно, что столько внимания. Даже немного пугает»-15

Анна Гуськова просто утопала в цветах, которые ей продолжали дарить. 

Олимпийская чемпионка Анна Гуськова: «Непривычно, что столько внимания. Даже немного пугает»-17

Результаты в Пхенчхане стали обидными для Аллы Цупер. Именитая спортсменка рассчитывала на медаль. Но не справилась с приземлением после сложнейшего прыжка. От общения с прессой и вовсе отказался Антон Кушнир. Ситуацию с судейством его выступлений обсуждала вся страна. 

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Олимпийская чемпионка Анна Гуськова: «Непривычно, что столько внимания. Даже немного пугает»-20

Николай Козеко, главный тренер команды Беларуси по фристайлу:
Резонанс того, что наша реакция была быстрая моментальная, до судей дошла. Судьи пересматривали оценку, особенно старший судья мотивировал их пересмотреть оценку, но они настояли на своем.

Олимпийская чемпионка Анна Гуськова: «Непривычно, что столько внимания. Даже немного пугает»-22

Команда под руководством Козеко привозила медали с каждых зимних Игр. Такой результат – уже традиция, которая стала реальностью, в том числе, и благодаря поддержке белорусов.

Олимпийская чемпионка Анна Гуськова: «Непривычно, что столько внимания. Даже немного пугает»-24


Алла Цупер, участник команды Беларуси по фристайлу:
Очень приятно, что нас так встречают. Огромное спасибо всей стране, которая за нас болела, переживала. 

Олимпийская чемпионка Анна Гуськова: «Непривычно, что столько внимания. Даже немного пугает»-26

Михаил Курлович, тренер команды Беларуси по фристайлу:
Мы фактически весь день – с утра до ночи проводили на склоне. До склона надо было ехать час. Час туда и час обратно. Скучали по общению, по земле, по родным, близким.

Олимпийская чемпионка Анна Гуськова: «Непривычно, что столько внимания. Даже немного пугает»-28

Спортсменов сейчас ожидают дни отдыха. В ближайшее время команда соберется, чтобы подвести окончательные итоги Олимпиады. На публике некоторые из фристайлистов появятся уже в эти выходные – на этапе кубка мира в Раубичах.

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Олимпийская чемпионка Анна Гуськова: «Непривычно, что столько внимания. Даже немного пугает»-31

# Фотофакт # Алла Цупер # Николай Козеко # Анна Гуськова # Зимняя Олимпиада – 2018 # Михаил Курлович

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