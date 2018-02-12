Белорусская спортсменка показала, чем кормят в олимпийской деревне

Новости Беларуси. Белорусская лыжница Валентина Каминская показала, чем кормят в олимпийской деревне спортсменов.
Снимок, на котором спортсменка принимает пищу, Каминская опубликовала на своей странице в Instagram.
Валентина Каминская:
Вкуснейшая еда в олимпийской деревне!
Ранее председатель Белорусского лыжного союза, заслуженный тренер Республики Беларусь Леонид Чащин в интервью нашему телеканалу отмечал, что спортсменам нужно быть осторожнее с питанием во время Игр.
«Хотелось бы наших спортсменов призвать – не пробуйте то, что никогда не пробовали» (читать далее).