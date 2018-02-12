Прямой эфир

Белорусская спортсменка показала, чем кормят в олимпийской деревне

12 февраля 2018 15:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусская лыжница Валентина Каминская показала, чем кормят в олимпийской деревне спортсменов.

Снимок, на котором спортсменка принимает пищу, Каминская опубликовала на своей странице в Instagram.

Валентина Каминская:
Вкуснейшая еда в олимпийской деревне!

Ранее председатель Белорусского лыжного союза, заслуженный тренер Республики Беларусь Леонид Чащин в интервью нашему телеканалу отмечал, что спортсменам нужно быть осторожнее с питанием во время Игр.

«Хотелось бы наших спортсменов призвать – не пробуйте то, что никогда не пробовали» (читать далее).

# Фотофакт # Валентина Каминская # Зимняя Олимпиада – 2018

Другие новости рубрики

Все новости
Светлана Парамыгина: «Я не одарена какими-то уникальными физическими данными. Благодаря родителям впитала способность учиться»
12 февраля 2018 15:21

Светлана Парамыгина: «Я не одарена какими-то уникальными физическими данными. Благодаря родителям впитала способность учиться»

Николай Мирный рассказал о здоровье Максима после слухов о завершении карьеры
12 февраля 2018 14:51

Николай Мирный рассказал о здоровье Максима после слухов о завершении карьеры

Трёхкратный олимпийский чемпион. Мартен Фуркад победил в пасьюте на ОИ-2018
12 февраля 2018 14:35

Трёхкратный олимпийский чемпион. Мартен Фуркад победил в пасьюте на ОИ-2018