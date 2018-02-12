Белорусская спортсменка показала, чем кормят в олимпийской деревне

Новости Беларуси. Белорусская лыжница Валентина Каминская показала, чем кормят в олимпийской деревне спортсменов.

Снимок, на котором спортсменка принимает пищу, Каминская опубликовала на своей странице в Instagram.

Валентина Каминская:

Вкуснейшая еда в олимпийской деревне!

Ранее председатель Белорусского лыжного союза, заслуженный тренер Республики Беларусь Леонид Чащин в интервью нашему телеканалу отмечал, что спортсменам нужно быть осторожнее с питанием во время Игр.