Александр Лукашенко: «Абсолютное большинство спортсменов – это настоящие наши патриоты»

Новости Беларуси. «Мы туда едем сражаться». 26 февраля в Национальном олимпийском комитете обсудили подготовку наших спортсменов к мировым стартам четырехлетия и избрали руководство НОК Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла с участием главы государства.

Психологически вряд ли будет проще. Хотя бы потому, что со всех сторон давят те же бывшие коллеги, которые в связке с международными спортивными организациями делают все, чтобы Беларусь оказалась в проигрыше.