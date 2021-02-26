Александр Лукашенко: «Абсолютное большинство спортсменов – это настоящие наши патриоты»

Новости Беларуси. «Мы туда едем сражаться». 26 февраля в Национальном олимпийском комитете обсудили подготовку наших спортсменов к мировым стартам четырехлетия и избрали руководство НОК Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла с участием главы государства.
Психологически вряд ли будет проще. Хотя бы потому, что со всех сторон давят те же бывшие коллеги, которые в связке с международными спортивными организациями делают все, чтобы Беларусь оказалась в проигрыше.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Именно с их подачи Беларусь потеряла чемпионат мира по хоккею, современному пятиборью. Они получили своих 30 сребренников. Но это мы все переживем. Я не думаю, что здесь мы что-то катастрофически потеряли. Скажу одно: на предательстве родины счастья не построишь. Хорошо, бог им судья. На этом закончим эту тему, все вы хорошо с ней знакомы.
В принципе, нам есть кем гордиться. Абсолютное большинство спортсменов – это настоящие наши патриоты, которые без остатка отдают свой талант, силы и энергию для побед во имя нашего Отечества (читайте далее).