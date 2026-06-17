В МИД Беларуси прокомментировали атаку дрона ВСУ на автобус с белорусскими детьми

Мы продолжаем следить за расследованием громкого теракта в Брянской области. МИД Беларуси решительно осудил атаку на автобус с нашими гражданами. Во внешнеполитическом ведомстве произошедшее расценили как акт терроризма против мирного населения и потребовали от украинской стороны исчерпывающих объяснений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, сегодня украинские вооруженные формирования нанесли удар беспилотником по автобусу, в котором была футбольная команда детско-юношеской спортивной школы из Речицы. Они следовали в Геленджик. В результате погибла женщина. Это гражданка Беларуси, 7 человек получили ранения и были госпитализированы.