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В МИД Беларуси прокомментировали атаку дрона ВСУ на автобус с белорусскими детьми

17 июня 2026 14:26
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Мы продолжаем следить за расследованием громкого теракта в Брянской области. МИД Беларуси решительно осудил атаку на автобус с нашими гражданами. Во внешнеполитическом ведомстве произошедшее расценили как акт терроризма против мирного населения и потребовали от украинской стороны исчерпывающих объяснений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, сегодня украинские вооруженные формирования нанесли удар беспилотником по автобусу, в котором была футбольная команда детско-юношеской спортивной школы из Речицы. Они следовали в Геленджик. В результате погибла женщина. Это гражданка Беларуси, 7 человек получили ранения и были госпитализированы.

В Брянской области ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Беларуси.

В МИД Беларуси прокомментировали атаку дрона ВСУ на автобус с белорусскими детьми-2

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
В связи с данным трагическим инцидентом считаем важным отметить следующее. Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выезда групп граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.

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# Руслан Варанков # МИД Беларуси

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