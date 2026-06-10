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В Бресте таможенники пресекли две попытки незаконного ввоза товаров

10 июня 2026 14:04
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В Бресте таможенники пресекли две попытки незаконного ввоза товаров-0

Брестская таможня в ходе оформления в ПП «Козловичи» грузовых автомобилей, которые принадлежат польским перевозчикам, установила 2 факта преднамеренного уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме, информирует официальный Telegram-канал ГТК Беларуси.

Грузовик SCANIA следовал с территории Грузии. В нем перевозилась 21 тонна бывших в употреблении одежды и сумок стоимостью 240 000 рублей. При этом, сопроводительные документы содержали недостоверные сведения об изделиях, что могло повлечь занижение объема подлежащих уплате таможенных платежей на 60 000 рублей.

В еще одном случае в документах намеренно не была указана часть обуви, стоимость которой – 45 000 рублей, прибывшей из Чехии в грузовике VOLVO. Это было установлено во время досмотра грузовика в ведомственном ПТО «Брест-СЭЗ». Не были заявлены 660 пар обуви, за них требовалось уплатить порядка 9 000 рублей дополнительно.

В отношении перевозчиков начаты административные процессы в соответствии со ст. 15.5 КоАП РБ. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения. Также перевозчикам предстоит оплата недостающих таможенных платежей.

Фото: ГТК Беларуси

# Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

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