Беларусь направила специалистов республиканского уровня для помощи пострадавшим при атаке БПЛА в Брянской области

Мы продолжаем следить за расследованием громкого теракта в Брянской области. 17 июня украинские вооруженные формирования нанесли удар беспилотником по автобусу, в котором была футбольная команда детско-юношеской спортивной школы из Речицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они следовали в Геленджик. В результате погибла женщина. Это гражданка Беларуси, 7 человек получили ранения и были госпитализированы. В Гомеле больницы уже приведены в состояние повышенной готовности для приема пострадавших.

Дмитрий Алейников, заместитель председателя Гомельского облисполкома:

На границе находятся у нас две бригады скорой помощи, если такая необходимость будет. Больницы города Гомеля, непосредственно больницы скорой медицинской помощи, сейчас находятся в состоянии готовности принять любое количество пострадавших. Хочу выразить слова соболезнования пострадавшим в результате этой атаки. Им будет оказана вся помощь. Выехал туда психолог. Он находится сейчас в автобусе с пострадавшими. Министр здравоохранения Беларуси сообщил, что для помощи пострадавшим из Минска в Россию направлены специалисты республиканского уровня.