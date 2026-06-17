Беларусь направила специалистов республиканского уровня для помощи пострадавшим при атаке БПЛА в Брянской области
Мы продолжаем следить за расследованием громкого теракта в Брянской области. 17 июня украинские вооруженные формирования нанесли удар беспилотником по автобусу, в котором была футбольная команда детско-юношеской спортивной школы из Речицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они следовали в Геленджик. В результате погибла женщина. Это гражданка Беларуси, 7 человек получили ранения и были госпитализированы.
В Гомеле больницы уже приведены в состояние повышенной готовности для приема пострадавших.
Дмитрий Алейников, заместитель председателя Гомельского облисполкома:
На границе находятся у нас две бригады скорой помощи, если такая необходимость будет. Больницы города Гомеля, непосредственно больницы скорой медицинской помощи, сейчас находятся в состоянии готовности принять любое количество пострадавших. Хочу выразить слова соболезнования пострадавшим в результате этой атаки. Им будет оказана вся помощь. Выехал туда психолог. Он находится сейчас в автобусе с пострадавшими.
Министр здравоохранения Беларуси сообщил, что для помощи пострадавшим из Минска в Россию направлены специалисты республиканского уровня.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Могу отметить, что находимся в контакте с министром здравоохранения Российской Федерации Мурашко Михаилом Альбертовичем. Также находимся в контакте с системой здравоохранения Брянской области. И могу сказать, что уточняем информацию практически каждый час, в каком состоянии находятся там наши люди. Хочу отметить, что из республики в Брянск направлена бригада специалистов во главе с первым заместителем министра Богдан Еленой Леонидовной. Также в состав группы включены: врач детский реаниматолог-анестезиолог, также хирург из детского хирургического центра и специалисты Республиканского центра огнестрельной травмы.
В случае принятия решения о транспортировке пострадавших готов вертолет медицинской службы для выполнения этой задачи.
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