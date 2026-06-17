В Брянской области ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Беларуси

В Брянской области БПЛА атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомельской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области России Егор Ковальчук, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду», – написал Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.

По его данным, ранены шесть человек, в том числе четверо детей. Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой. В Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что в курсе инцидента. Дипломаты выясняют подробности. Известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с атакой в Брянской области.