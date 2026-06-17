В Брянской области ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Беларуси

В Брянской области БПЛА атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомельской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области России Егор Ковальчук, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Брянской области БПЛА атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомельской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области России Егор Ковальчук, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду», – написал Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.
По его данным, ранены шесть человек, в том числе четверо детей. Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой. В Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что в курсе инцидента. Дипломаты выясняют подробности. Известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с атакой в Брянской области.
Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России:
Следственным комитетом России по факту удара украинскими вооруженными формированиями на трассе А240 в Брянской области по пассажирскому автобусу с детьми возбуждено уголовное дело о террористическом акте. 17 июня украинский беспилотный летательный аппарат атаковал пассажирский автобус детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы. В автобусе, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту Гомель – Геленджик, находились 44 пассажира – из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых.
По предварительным данным, погибла женщина, 6 человек получили ранения – они госпитализированы. Информация о пострадавших уточняется. К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. В ходе следствия будет установлен тип беспилотного летательного аппарата и взрывного устройства, а также конкретные лица из числа представителей ВСУ, причастных к очередному бесчеловечному преступлению против детей и мирных граждан.
По информации Министерства здравоохранения России: состояние одного ребенка тяжелое. Всего госпитализированы 7 пострадавших. За развитием ситуации мы продолжим следить в наших следующих выпусках.