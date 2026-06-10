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МВД: около 600 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки

10 июня 2026 11:40
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МВД: около 600 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки-0

В течение прошедших суток в милиции зарегистрировано порядка около 600 сообщений о звонках телефонных мошенников, информирует МВД Беларуси.

Сотрудники органов внутренних дел зарегистрировали 56 преступлений, совершенных посредством информационно-коммуникационных технологий. 

МВД инициировало блокировку 8 фишинговых интернет-порталов (поддельные площадки); заблокировало возможность совершения платежей в адрес 38 иностранных платежных реквизитов злоумышленников; приостановили расходные операции по 84 счетам.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 4 курьеров, осуществляющих действия под кураторством аферистов. Один из задержанных – гражданин иностранного государства. У них изъято более 70 тысяч рублей.

Фото: скриншот видео в официальном Telegram-канале МВД Беларуси

# Министерство внутренних дел Беларуси

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