МВД: около 600 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки

В течение прошедших суток в милиции зарегистрировано порядка около 600 сообщений о звонках телефонных мошенников, информирует МВД Беларуси.

Сотрудники органов внутренних дел зарегистрировали 56 преступлений, совершенных посредством информационно-коммуникационных технологий.

МВД инициировало блокировку 8 фишинговых интернет-порталов (поддельные площадки); заблокировало возможность совершения платежей в адрес 38 иностранных платежных реквизитов злоумышленников; приостановили расходные операции по 84 счетам.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 4 курьеров, осуществляющих действия под кураторством аферистов. Один из задержанных – гражданин иностранного государства. У них изъято более 70 тысяч рублей.

Фото: скриншот видео в официальном Telegram-канале МВД Беларуси