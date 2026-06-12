МВД: более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки

В течение минувших суток в милиции зарегистрировано более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников, информирует официальный Telegram-канал МВД Беларуси.
Сотрудники органов внутренних дел сообщают, что 49 преступлений совершены посредством информационно-коммуникационных технологий.
Сотрудники МВД инициировали блокировку 6 фишинговых интернет-ресурсов (поддельных площадок); заблокировали возможность совершения платежей в адрес 61 иностранного платежного реквизита, которые задействовали злоумышленники; приостановили расходные операции по 112 счетам.
Оперативники задержали курьера, действующего под кураторством аферистов.
Фото: официальный Telegram-канал МВД Беларуси