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Бычек: СК Беларуси возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ по автобусу

17 июня 2026 14:40
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Мы продолжаем следить за расследованием громкого теракта в Брянской области. 17 июня украинские вооруженные формирования нанесли удар беспилотником по автобусу, в котором была футбольная команда детско-юношеской спортивной школы из Речицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они следовали в Геленджик. В результате погибла женщина. Это гражданка Беларуси, 7 человек получили ранения и были госпитализированы. 

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело. На место теракта выехали наши следователи, три бригады белорусских медиков, их сопровождают сотрудники МЧС и ГАИ.

Бычек: СК Беларуси возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ по автобусу-2

Константин Бычек, председатель Следственного комитета Беларуси:
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации.

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# Константин Бычек # Следственный комитет Республики Беларусь

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