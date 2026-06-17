Пассажиров автобуса, атакованного ВСУ под Брянском, разместили в ПВР

Мы продолжаем следить за расследованием громкого теракта в Брянской области. 17 июня украинские вооруженные формирования нанесли удар беспилотником по автобусу, в котором была футбольная команда детско-юношеской спортивной школы из Речицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они следовали в Геленджик. В результате погибла женщина. Это гражданка Беларуси, 7 человек получили ранения и были госпитализированы.

По данным временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области, в данный момент пострадавшим в результате атаки гражданам помощь оказывается в полном объеме. Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами Российской детской клинической больницы.