Пассажиров автобуса, атакованного ВСУ под Брянском, разместили в ПВР

Мы продолжаем следить за расследованием громкого теракта в Брянской области. 17 июня украинские вооруженные формирования нанесли удар беспилотником по автобусу, в котором была футбольная команда детско-юношеской спортивной школы из Речицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они следовали в Геленджик. В результате погибла женщина. Это гражданка Беларуси, 7 человек получили ранения и были госпитализированы.
По данным временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области, в данный момент пострадавшим в результате атаки гражданам помощь оказывается в полном объеме. Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами Российской детской клинической больницы.
Егор Ковальчук, временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области:
К нам уже выехала бригада из Москвы, центра медицины катастроф, узкие специалисты, которые как раз оценят ситуацию на месте и примут верное медицинское решение. Все пассажиры автобуса, которые не пострадали, физически не пострадали, они были оперативно перевезены в пункт временного размещения, в ближайший населенный пункт. И сейчас дожидаются прибытия сопровождающей колонны из Гомеля Беларуси. И, соответственно, отправятся домой. Сейчас они обеспечены всем необходимым: питание, психологическая помощь, военные прикрывают, соответственно. Очень рассчитываем, что они вернутся домой, к себе на Родину.
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