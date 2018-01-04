«Разливы во всей красе»: в январе в Гомельской области реки выходят из берегов

Новости Беларуси. В январе на Полесье пришло половодье из-за теплой зимы и обильных осадков.

В некоторых районах уровень воды в реке превысил опасный показатель. По информации корреспондента СТВ Александра Добрияна, из берегов в контрольных точках уже вышли реки Припять, Днепр, Березина, Бесядь, Уборть, Птичь.

Например, из-за паводка на Птичи в Петриковском районе часть дороги ушла под воду.