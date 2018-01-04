«Разливы во всей красе»: в январе в Гомельской области реки выходят из берегов
Новости Беларуси. В январе на Полесье пришло половодье из-за теплой зимы и обильных осадков.
В некоторых районах уровень воды в реке превысил опасный показатель. По информации корреспондента СТВ Александра Добрияна, из берегов в контрольных точках уже вышли реки Припять, Днепр, Березина, Бесядь, Уборть, Птичь.
Например, из-за паводка на Птичи в Петриковском районе часть дороги ушла под воду.
Смотрите кадры здесь.
Фото: instagram.com/pravdaosele
В соцсетях пользователи публикуют фотографии, подтверждающие эти новости.
Пользователь Ольга Бобкова (Харитонович) в Instagram накануне разместила видео, на кадрах которого можно увидеть масштаб разлива реки.
Фото: instagram.com/pravdaosele
Ольга Бобкова (Харитонович):
Припятские разливы во всей красе. До реки уже не добраться, да и отойти на несколько метров от дамбы уже нереально. Эта коса – единственное место, по которому удалось немного продвинуться вглубь заливных лугов. Но тот тонкий перешеек, по которому я сюда пробралась, уже завтра будет под водой. Прощай берег Припяти, прощайте луга, до лета я по вам уже не прогуляюсь.
Из-за разлива рек жители Полесья круглосуточно спасают свои подворья – здесь подробнее.
Фото: instagram.com/pravdaosele
До конца нынешней недели синоптики прогнозируют теплую и сырую погоду. Ожидается до плюс 7 градусов. Из-за несвойственной зиме температуры в Гродненской области выросли лисички и маргаритки.
Фото: instagram.com/pravdaosele