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«Разливы во всей красе»: в январе в Гомельской области реки выходят из берегов

04 января 2018 10:44
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Новости Беларуси. В январе на Полесье пришло половодье из-за теплой зимы и обильных осадков.

В некоторых районах уровень воды в реке превысил опасный показатель. По информации корреспондента СТВ Александра Добрияна, из берегов в контрольных точках уже вышли реки Припять, Днепр, Березина, Бесядь, Уборть, Птичь.

Например, из-за паводка на Птичи в Петриковском районе часть дороги ушла под воду.

Смотрите кадры здесь

«Разливы во всей красе»: в январе в Гомельской области реки выходят из берегов-1

Фото: instagram.com/pravdaosele

В соцсетях пользователи публикуют фотографии, подтверждающие эти новости.

Пользователь Ольга Бобкова (Харитонович) в Instagram накануне разместила видео, на кадрах которого можно увидеть масштаб разлива реки.

«Разливы во всей красе»: в январе в Гомельской области реки выходят из берегов-4

Фото: instagram.com/pravdaosele

Ольга Бобкова (Харитонович):
Припятские разливы во всей красе. До реки уже не добраться, да и отойти на несколько метров от дамбы уже нереально. Эта коса – единственное место, по которому удалось немного продвинуться вглубь заливных лугов. Но тот тонкий перешеек, по которому я сюда пробралась, уже завтра будет под водой. Прощай берег Припяти, прощайте луга, до лета я по вам уже не прогуляюсь.

Из-за разлива рек жители Полесья круглосуточно спасают свои подворья – здесь подробнее.

«Разливы во всей красе»: в январе в Гомельской области реки выходят из берегов-7

Фото: instagram.com/pravdaosele

До конца нынешней недели синоптики прогнозируют теплую и сырую погоду. Ожидается до плюс 7 градусов. Из-за несвойственной зиме температуры в Гродненской области выросли лисички и маргаритки.

«Разливы во всей красе»: в январе в Гомельской области реки выходят из берегов-10

Фото: instagram.com/pravdaosele

# происшествия # Паводки в Беларуси # Фотофакт # Ольга Бобкова (Харитонович)

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