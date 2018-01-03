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До +7°С: тёплая и сырая погода ожидается в Беларуси до конца недели

03 января 2018 13:05
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Новости Беларуси. Новый год начался с тёплой погоды.

Как сообщает Белгидромет, 4 января погоду определят тёплая влажная воздушная масса и атмосферные фронты. На большей части территории страны сохранится пасмурная погода при температуре от -1°С ночью до +6°С днём. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, умеренный, по западу порывистый.

5-6 января погода сохранится на том же уровне. Ожидаются кратковременные осадки, слабый гололёд и гололедица на дорогах.

5 января в пятницу температура ночью опустится до -3..+2°С, днём повысится до 0..+5°С, по юго-западу до +7°С.

6 января в субботу ночная температура составит от -1 до +4°С, днём возрастёт до +1..+7°С. Ветер юго-западный, порывистый.

# общество # Погода в Беларуси

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