Тёплая зима и обильные осадки привели к зимнему паводку в бассейне Припяти: жители Полесья круглосуточно спасают свои сараи и огороды

Новости Беларуси. Январское половодье пришло на Полесье. Обильные осадки и тёплая погода вот уже больше месяца гарантируют стабильный рост уровня воды на ключевых водных артериях региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А на некоторых он уже превысил опасный. В нескольких деревнях в воде огороды и сараи. Чего ждать?

Колодец до краёв и чеснок не спасти – огород уже под водой.

В этот Новый год Дед Мороз к Тамаре Мацукевич мог запросто приплыть на лодке. Но самой хозяйке не до шуток.

Тамара Мацукевич, житель деревни Ленин:

Вода в доме в погребе уже под полом.

Правда, люди пока в безопасности. Первый в очереди на вынужденное переселение сорокакилограммовый Дзюндя. В его сарае уже бассейн.

Тамара Мацукевич:

И тут тоже вода. Ещё день-два и я не знаю, куда её деть.

Вода прибывала постепенно всю осень. Но к критическим отметкам Случь подвёл дождливый и тёплый декабрь.

Александр Добриян, СТВ:

Гидрологический пост Ленин. Опасный уровень здесь достигнут ещё в декабре 2017-го. С тех пор вода только прибывает благодаря обильным дождям. Сегодня уровень в реке Случь составляет 252 сантиметра, на 12 сантиметров выше опасного уровня, при котором в деревне начинаются подтопления.

Пока в Ленине от воды пострадали лишь несколько подворий. Непривычные для зимы неудобства воспринимаются как затяжная осень. Жизнеобеспечение населённого пункта в целом не нарушено.

Андрей Туровец, начальник Житковичского РОЧС:

На самом деле мы здесь к этому уже все привыкли и готовы в любое время года. Здесь подтоплено 6 подворий, три хозяйственных постройки. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Всё находится под контролем. Мы каждый день мониторим обстановку.

Тем временем, «плюсуют» все реки региона. Из берегов в контрольных точках уже вышли Днепр, Березина, Бесядь, Уборть, Птичь и сама Припять.