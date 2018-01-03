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Тёплая зима и обильные осадки привели к зимнему паводку в бассейне Припяти: жители Полесья круглосуточно спасают свои сараи и огороды

03 января 2018 19:16
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Новости Беларуси. Январское половодье пришло на Полесье. Обильные осадки и тёплая погода вот уже больше месяца гарантируют стабильный рост уровня воды на ключевых водных артериях региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тёплая зима и обильные осадки привели к зимнему паводку в бассейне Припяти: жители Полесья круглосуточно спасают свои сараи и огороды -1

А на некоторых он уже превысил опасный. В нескольких деревнях в воде огороды и сараи. Чего ждать?

В Петриковском районе участок дороги ушел под воду из-за паводка на Птичи

Тёплая зима и обильные осадки привели к зимнему паводку в бассейне Припяти: жители Полесья круглосуточно спасают свои сараи и огороды -4

Колодец до краёв и чеснок не спасти – огород уже под водой.

Тёплая зима и обильные осадки привели к зимнему паводку в бассейне Припяти: жители Полесья круглосуточно спасают свои сараи и огороды -6

В этот Новый год Дед Мороз к Тамаре Мацукевич мог запросто приплыть на лодке. Но самой хозяйке не до шуток.

Тёплая зима и обильные осадки привели к зимнему паводку в бассейне Припяти: жители Полесья круглосуточно спасают свои сараи и огороды -8

Тамара Мацукевич, житель деревни Ленин:
Вода в доме в погребе уже под полом.

Тёплая зима и обильные осадки привели к зимнему паводку в бассейне Припяти: жители Полесья круглосуточно спасают свои сараи и огороды -10

Правда, люди пока в безопасности. Первый в очереди на вынужденное переселение сорокакилограммовый Дзюндя. В его сарае уже бассейн.

Тёплая зима и обильные осадки привели к зимнему паводку в бассейне Припяти: жители Полесья круглосуточно спасают свои сараи и огороды -12

Тамара Мацукевич:
И тут тоже вода. Ещё день-два и я не знаю, куда её деть. 

Тёплая зима и обильные осадки привели к зимнему паводку в бассейне Припяти: жители Полесья круглосуточно спасают свои сараи и огороды -14

Вода прибывала постепенно всю осень. Но к критическим отметкам Случь подвёл дождливый и тёплый декабрь.

Тёплая зима и обильные осадки привели к зимнему паводку в бассейне Припяти: жители Полесья круглосуточно спасают свои сараи и огороды -16

Александр Добриян, СТВ:
Гидрологический пост Ленин. Опасный уровень здесь достигнут ещё в декабре 2017-го. С тех пор вода только прибывает благодаря обильным дождям. Сегодня уровень в реке Случь составляет 252 сантиметра, на 12 сантиметров выше опасного уровня, при котором в деревне начинаются подтопления.

Тёплая зима и обильные осадки привели к зимнему паводку в бассейне Припяти: жители Полесья круглосуточно спасают свои сараи и огороды -18

Пока в Ленине от воды пострадали лишь несколько подворий. Непривычные для зимы неудобства воспринимаются как затяжная осень. Жизнеобеспечение населённого пункта в целом не нарушено.

Тёплая зима и обильные осадки привели к зимнему паводку в бассейне Припяти: жители Полесья круглосуточно спасают свои сараи и огороды -20

Андрей Туровец, начальник Житковичского РОЧС:
На самом деле мы здесь к этому уже все привыкли и готовы в любое время года. Здесь подтоплено 6 подворий, три хозяйственных постройки. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Всё находится под контролем. Мы каждый день мониторим обстановку.

Тёплая зима и обильные осадки привели к зимнему паводку в бассейне Припяти: жители Полесья круглосуточно спасают свои сараи и огороды -22

Тем временем, «плюсуют» все реки региона. Из берегов в контрольных точках уже вышли Днепр, Березина, Бесядь, Уборть, Птичь и сама Припять.

Тёплая зима и обильные осадки привели к зимнему паводку в бассейне Припяти: жители Полесья круглосуточно спасают свои сараи и огороды -24

Предпосылок к тому, что ситуация резко изменится в ближайшие дни, нет. Синоптики прогнозируют до начала следующей недели аномально тёплую и дождливую погоду.

# общество # Паводки в Беларуси # Фотофакт # Андрей Туровец # Тамара Мацукевич

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