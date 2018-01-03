В лесу под Гродно в январе выросли лисички из-за теплой погоды

Как рассказал местный житель Евгений Бодак на своей странице в социальных сетях, хорошему грибнику ничего не мешает собирать грибы даже 2 января.

Новости Беларуси. В Гродненской области грибник насобирал в лесу лисичек 2 января.

К посту мужчина приложил пять фото, на одном из которых удачливый грибник насобирал целый пакет грибов.

Скорее всего, рост грибов был вызван теплой погодой, которая сейчас установилась в Гродненской области.

1 января в Гродно и Бресте был побит температурный рекорд.

До Рождества в Беларуси сохранится теплая погода. Ожидается до +7 °С – здесь подробнее.