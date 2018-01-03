В лесу под Гродно в январе выросли лисички из-за теплой погоды

Новости Беларуси. В Гродненской области грибник насобирал в лесу лисичек 2 января.
Как рассказал местный житель Евгений Бодак на своей странице в социальных сетях, хорошему грибнику ничего не мешает собирать грибы даже 2 января.
Новости Беларуси. В Гродненской области грибник насобирал в лесу лисичек 2 января.
Как рассказал местный житель Евгений Бодак на своей странице в социальных сетях, хорошему грибнику ничего не мешает собирать грибы даже 2 января.
Фото: vk.com/id289634898
К посту мужчина приложил пять фото, на одном из которых удачливый грибник насобирал целый пакет грибов.
Фото: vk.com/id289634898
Скорее всего, рост грибов был вызван теплой погодой, которая сейчас установилась в Гродненской области.
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