Прямой эфир

В лесу под Гродно в январе выросли лисички из-за теплой погоды

03 января 2018 15:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гродненской области грибник насобирал в лесу лисичек 2 января.

Как рассказал местный житель Евгений Бодак на своей странице в социальных сетях, хорошему грибнику ничего не мешает собирать грибы даже 2 января.

В лесу под Гродно в январе выросли лисички из-за теплой погоды-1

Фото: vk.com/id289634898

К посту мужчина приложил пять фото, на одном из которых удачливый грибник насобирал целый пакет грибов.

В лесу под Гродно в январе выросли лисички из-за теплой погоды-4

Фото: vk.com/id289634898

Скорее всего, рост грибов был вызван теплой погодой, которая сейчас установилась в Гродненской области.

1 января в Гродно и Бресте был побит температурный рекорд.

До Рождества в Беларуси сохранится теплая погода. Ожидается до +7 °С – здесь подробнее.

В декабре в Гродненском районе зацвели розы (фото здесь).

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт # Евгений Бодак

Другие новости рубрики

Все новости
Мед, кролики, сладости: что привез Николай Лукашенко жителям дома-интерната
03 января 2018 15:03

Мед, кролики, сладости: что привез Николай Лукашенко жителям дома-интерната

Готовим слоёный оливье с домашним майонезом и каперсами: пошаговый рецепт
03 января 2018 14:48

Готовим слоёный оливье с домашним майонезом и каперсами: пошаговый рецепт

3 января не стало хорового дирижера, народной артистки Беларуси Людмилы Ефимовой
03 января 2018 14:21

3 января не стало хорового дирижера, народной артистки Беларуси Людмилы Ефимовой